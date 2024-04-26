Yunanistan\'dan Türkiye\'ye yasa dışı geçiş girişimi: 4 kişi yakalandı

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Cuma namazında Atatürk\'e hakaret eden şahısla ilgili karar verildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin PKK/PYD- YPG terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu. MSB'nin resmi X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."