Yunanistan, Gazze'deki ateşkes çabalarını destekliyor

Yunanistan'ın, Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları desteklediği bildirildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararıyla onaylanan ilkelere dayanarak bir anlaşma sağlanması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, bu anlaşmanın bölgedeki gerilimin azaltılmasına ve barışın teşvik edilmesine zemin oluşturacağı ifade edildi.
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