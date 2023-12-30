Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültürünü dünyaya taşıdı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında dünyanın farklı kıtalarında büyük ölçekli projelere imza atarak Türk kültürünü dünyanın dört bir köşesine taşıdı.

Enstitü tarafından, 60'ın üzerinde ülkede bulunan 90'a yakın temsilcilikle Türk kültürünün ve Türkçenin tanıtımına yönelik yüzlerce faaliyet düzenlendi.

AA muhabiri, YEE'nin 2023 boyunca dünya çapında yaptığı faaliyetleri derledi.

Dünyanın farklı coğrafyalarında edebiyattan sanata, tarihten sinemaya kadar geniş bir yelpazede tanıtılan Türk kültürünün uluslararası alandaki konumu güçlendirildi.

Enstitü, spor diplomasisi faaliyetleri kapsamında ABD'de düzenlenen NBA maçında Türk kültürünü tanıtırken Güney Amerika'dan Avrupa'ya çeşitli gastrodiplomasi faaliyetleri düzenledi. Yabancı misyon şefleri, bürokratlar, sanatçılar ve şefler Türk mutfağında buluştu.

Afrika'dan Balkanlar'a düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" programlarıyla Türk sinema endüstrisinin nitelikli yapıtları sinemaseverlerin izlenimine sunuldu. Enstitü, birçok ülkede ün salmış Türk dizileri temalı etkinlikler de düzenledi.

Dünyanın farklı noktalarında temsilcilikler açıldı

Enstitü, 2023'te Asya, Güney Amerika, Orta Doğu ve Güney Asya başta olmak üzere açtığı yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla uluslararası faaliyet ağını genişletti.

Enstitünün Romanya'da bulunan temsilcilikleri tarafından Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan kültürel faaliyetler düzenlenmesi sebebiyle Yunus Emre Enstitüsü, "Devlet Üstün Onur Nişanı"na layık görüldü.

Enstitü, Aşık Veysel Yılı ve Mevlana Yılı gibi önemli şahsiyetlere ithaf edilen özel anma etkinliklerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ilan edilen kutlama yıl dönümlerine yönelik faaliyetler gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel gerçekleştirilen "Cumhuriyet" temalı faaliyetlerle de Türk milletinin kahramanlık destanı, tarihten edebiyata farklı alanlarda düzenlenen etkinliklerle aktarıldı.

Milyonlarca kişi Türk kültürü ve Türkçe ile tanıştırıldı

Enstitü, kuruluşundan bu yana yüz yüze ve çevrim içi Türkçe kursları, Tercihim Türkçe Projesi, Türkçe Öğretim Portalı ve Türkoloji alanında yürütülen faaliyetlerle Türkçe öğretimi aracılığıyla milyonlarca kişiyi Türkçe ve Türk kültürüyle tanıştırdı.

Dünya genelinde 2023'te Türkiye'ye ve Türk kültürüne artan yoğun talep, Enstitü merkezlerinde ve çevrim içi ortamdaki Türkçe öğretimi faaliyetleriyle karşılandı.

Enstitü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına ilk adımın atılacağı 2024'te, temsilcilik sayısını artırmayı ve Türkçeyle kalıcı gönül bağları kurmayı hedefliyor.

"Önce tanış olduk, sonra gönüller yaptık"

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, AA'ya yaptığı değerlendirmede, Enstitünün 2009'da Balkanlar'da faaliyet göstermeye başladığını belirterek 2023'te 60'ın üzerinde ülkede 90'a yakın temsilcilikle Türk kültürünü geniş bir coğrafyada tanıttıklarını kaydetti.

"Türkiye'nin kültürel mirasını tanıtma" misyonuyla çıktıkları yolculukta 14 yılı geride bıraktıklarını aktaran Ateş, "Bu zaman diliminde Enstitü olarak Türkiye'nin kültürel kapılarını dünyaya açarak Türkiye'nin köklü medeniyet mirasının zenginliklerini çeşitli faaliyetlerle tanıttık. Büyük ve güçlü Türkiye'nin hikayesini uluslararası alanda anlattığımız nice kültürel diplomasi faaliyetleriyle Türkiye markasının güçlendirilmesine katkıda bulunduk." dedi.

Prof. Dr. Ateş, "Yunus'un felsefesiyle şekillendirdiğimiz faaliyetlerle önce 'tanış olduk' sonra 'gönüller yaptık'. Türkiye'nin turizm potansiyeli ve kültürel değerlerini ön plana çıkararak ülkemizin yabancılar için çekim merkezi haline gelmesi için birbirinden kıymetli çalışmalar yürüttük." diye konuştu.

Enstitünün 2024 planlarına da değinen Ateş, "2024 yılında, her yıl olduğu gibi bir önceki yıla göre daha fazla kişiye ulaşarak uluslararası alanda Türk kültürüne gönül veren ve Türkçe konuşan kişi sayısını artırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.