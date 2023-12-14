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Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması'nın 100. yılını kutladı

Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla Varşova'da bir etkinlik düzenledi. Konserde piyanist Tutu Aydınoğlu ve flütist Lelya Bayramoğulları sahne aldı. Konsere birçok ülkeden diplomatik temsilciler katıldı ve misafirlere Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun ve Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması\'nın 100. yılını kutladı
14.12.2023 - 20:19,
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun ve Türkiye- Polonya Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılı dolayısıyla Polonya'nın başkenti Varşova'da etkinlik yaptı.

Varşova YEE'nin, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği himayesinde Polonya'nın önemli mekanlarından Wilanow Sarayı'nda düzenlediği konserde piyanist Tutu Aydınoğlu ve flutist Lelya Bayramoğulları birlikte sahne aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen konsere iki ülkenin yanı sıra birçok ülkeden de diplomatik temsilciler katıldı.

Şili, Avustralya, Azerbaycan, Mısır, Bosna, Çin, Kolombiya, Estonya, Gürcistan, Meksika, Portekiz, Slovenya, İsveç büyükelçileri, Türk ve Polonya'nın diplomatik temsilcileri ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, konserin açılış konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılının kutlandığı konserde konukları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Denktaş, Türkiye ve Polonya arasındaki derin dostluğun öneminin altını çizerek, 100 yıl önce imzalanan Dostluk Antlaşması'nın temsil ettiği kalıcı birlik, anlayış ve karşılıklı saygıyı vurguladı. Denktaş, programı düzenleyen Varşova YEE'ye, sanatçılara ve konuklara bu önemli etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.

Konsere katılan misafirler konser sonrası verilen resepsiyonda Türk mutfağından lezzetleri de tatma fırsatı buldu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Türkiye-Polonya Dostluk Antlaşması'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika


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