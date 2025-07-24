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Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulları

Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulları
24.07.2025 13:32
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YEE, 69 ülkeden 735 öğrenci ile kültürel köprüler kuran yaz okulları düzenliyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türkçe, Türkoloji ve Tematik Yaz Okulları"nda dostluk, hoşgörü, saygı ve misafirperverlik üzerine kültür köprüleri inşa ediliyor.

YEE'nin yazılı açıklamasına göre, 7 Temmuz'da başlayan ve 31 Temmuz'da tamamlanacak olan yaz okullarına 69 ülkeden 735 öğrenci katılıyor.

Farklı milletler arasında kültür köprüleri kurulmasını sağlayan yaz okullarında misafirler, 23 şehirde ağırlanıyor.

Türkçe Yaz Okulu kapsamında 463 öğrenci, 23 şehirde 29 üniversite ile işbirliği içinde Türkçe eğitimi alıyor.

Türkoloji Yaz Okulu ise 192 öğrenciyi Ankara'da ağırlıyor. Bu öğrenciler, "Türkçenin Tipolojisi, Türkçenin Sesbilimsel ve Bürünsel Özellikleri, Yazım Kuralları, Türkiye Türkçesi Sözlük Bilgisi, Türkçenin Tarihsel Gelişimi, Metin İncelemeleri, Sözdizimi, Türk Edebiyatına Giriş" gibi akademik derslere katılıyor, alanında uzman akademisyenler tarafından verilen seminer dizisine dahil oluyor, katıldıkları etkinliklerde halkla bir araya gelerek Türkçe pratiği yapıyor.

14-31 Temmuz'da İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen Tematik Yaz Okulları'nda ise "Türk Arkeolojisi", "Türk Mutfağı", "Türk Modası" ve "Çağdaş Türk Sanatı" temalarında 80 öğrenci eğitim görüyor. Misafirlerin Türk profesyonelleriyle buluşmaya devam ettiği bu programda, arkeoloji, gastronomi, moda ve çağdaş sanat alanlarında akademik ve sanat eğitimleri veriliyor.

Mısır'dan Türkiye'ye uzanan dil yolculuğu

Türkçe Yaz Okulu'na katılmak için Mısır'dan Türkiye'ye gelen Kahire Üniversitesi Türkçe Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Habiba Ahmed Mostafa, lise yıllarında gelecekte ne olacağını pek düşünmediğini, hayalinin ve hedefinin olmadığını söyledi.

Mostafa, Türkçe serüvenini ilişkin şunları anlattı:

"Babamın yurt dışından gelen bir arkadaşını karşılamaya (havalimanına) gitmiştik. Babamın arkadaşı Türk'tü ama Arapçayı öyle güzel ve akıcı konuşuyordu ki, onun Türk olduğunu öğrendiğimde şaşkına döndüm. Dizilerden duyduğum Türkçe birkaç kelimeyi ona söylemek istedim. Utana sıkıla söyledim: 'Merhaba, nasılsınız.' Beklemediğim bir şey oldu: Bana dönüp, gülümsedi ve 'Senin telaffuzun çok iyi' dedi. O an içimde bir şey kıpırdadı. Eve dönerken kendime söz verdim: Ben Türkçe okuyacağım."

Mostafa, lisede İngilizce öğretmeninin Türk kültürünü tanıdığını ve Türkçeyi seviyorsa ilgilenmeye devam etmesini önerdiğini belirterek, Kahire YEE ofisinde Türkçe kursuna başladığını dile getirdi.

Türkçenin kendisine sadece bir dil değil, bir yön ve umut verdiğine işaret eden Mostafa, "Lise dönemimde ilk kez Ordu'da çekilen bir Türk dizisi izlemiştim. O günden sonra Ordu'yu çok merak etmeye başladım. ve şimdi yaz okulu sayesinde Ordu'da olmak benim için büyük bir sürpriz oldu. Bazen hayat, hiç ummadığımız bir yerde, bir anda değişebilir. Benim hayatım da tam olarak böyle bir anda değişti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi araştırırken YEE ile tanıştı

Türkçe Yaz Okulu'na Meksika'dan katılan Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Lilian Rios, derslerde Türkiye'nin ilgisini çektiğini ifade ederek, "Türkiye üzerine çalışma yapmak isterken YEE'yi buldum. O sırada başvuruları devam eden staj programına başvurarak Enstitü'de stajyer olarak göreve başladım. Bir taraftan stajımı yaparken diğer taraftan da Türkçe kurslarına katıldım ve Türkçe öğrenmeye başladım." diye konuştu.

Rios, "Kader benim bu merakımı ve ilgimi sonunda hayatımın seyahati olacak Türkçe Yaz Okulu ile buluşturdu." dedi.

Tezini "Türkiye'nin Meksika'daki kültürel diplomasisi" üzerine yazan Rios, "Türkiye'de insanlar çok kibar. İstanbul'u çok seviyorum. Samsun'dayız şu an. Samsun çok sıcak ama çok güzel. Bandırma Vapuru çok güzel. Tarkan'ın Dudu, Şımarık ve Öp isimli şarkılarını çok beğeniyorum. Türk yemeklerinden lahmacun, sütlaç, döner, İnegöl köftesi ve mercimek köftesi çok güzel." ifadelerini kullandı.

Türkçe Yaz Okulu için Japonya'dan Türkiye'ye gelen Tamaru Yamada ise söylediği Türkçe şarkılarla tüm dikkatleri üzerine çekti.

En sevdiği şarkıları "Yanarım, Arkadaşım, Lale, Turnalar ve Memleketim" olarak sıralayan Tamaru, istek üzerine seslendirdiği "Memleketim" şarkısıyla sosyal medyada da beğeni topladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsü Yaz Okulları - Son Dakika

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