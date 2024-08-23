Yunusemre Belediyesi Eylül Ayında Ücretsiz Hizmetler Sunacak

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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, makamında düzenlediği toplantıda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Balaban, eylül ayı başında ücretsiz olarak psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti vereceklerini söyledi.

Makamında basın mensuplarını ağırlayarak, çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Balaban, 31 Mart itibarıyla Yuntdağı'nda da değişim olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu yıl ilk defa Yuntdağı'nda spor okulları açtık. Çocukları yüzmeyle tanıştırdık. ve yüzlerce çocuğumuza dokunmanın mutluluğunu yaşadık. Yine Yuntdağı'nda hepinizin bildiği gibi açık hava sinemalarını da halkımızın hizmetine sunduk. Üçpınar, Yağcılar ve Muradiye gibi önemli beldelerde bunları gerçekleştirdik. Yani Yunusemre Belediyesi'ndeki 31 Mart'ta gerçekleşen değişim ile Yuntdağı'nda da bu değişim yaşandı. Bunun da haklı mutluluğunu yaşıyoruz."

Süreyya Tabiat Parkı'nı vatandaşların hizmetine sunduklarını vurgulayan Başkan Balaban sözlerine, şöyle devam etti:

"Emeklilerimize nefes alma imkanı sağlayacağız"

"Süreyya Tabiat Parkı'nın açılmasından sonra Sayın Genel Başkanı'mız Özgür Özel'in projesi olan her çarşamba kadınlara özel etkinlik projesini de Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte gerçekleştirdik. Kadın kardeşlerimize bir nefes alma imkanı sağladık. Aynı şekilde emeklilerimize de nefes alma imkanı sunacağız."

Açıklamasının ikinci kısmında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile protokol yaparak Halk Ekmek hizmetini devrettiklerini belirten Başkan Balaban, şunları aktardı:

"Yine Manisa'da halk ekmek konusunda daha önce Yunusemre Belediyesi'nin yaptığı bir hizmet vardı. O hizmeti yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ferdi Zeyrek halk ekmeği birçok yerde yapacağım dedi. Biz de memnuniyet ile büfelerimizi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız ile yaptığımız protokol ile devrettik. O da sözünde durdu. 20 Ağustos'ta ilk halk ekmeği Manisa Büyükşehir olarak ürettiler. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz."

Geçen günlerde düzenlenen törenle Karaahmetli Mahallesi'nde Güneş Enerji Santrali'ni (GES) hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Balaban, hizmete giren GES ile elektrik sorununa bir çözüm getirdiklerini ifade etti. Balaban, şu bilgileri verdi:

"GES ile elektrik sorununu kökten çözeceğiz"

"Belediye Başkan Yardımcılarımız Ali Kuyumcu ve Haydar İzci'nin katkıları ile GES'i de hizmete aldık. Açılış töreninde söylediğim gibi GES'i başlattıkları için önceki dönemi belediye başkanı Mehmet Çerçi ve ekibine de teşekkür ediyorum. 5 aylık gibi kısa bir sürede bu projeyi de biz tamamladık. Ama şunu belirtmek isterim ki GES için 110 milyon liralık bir kredi alınmış ve bunun geri ödemesi de 220 milyon lira. Şimdiye kadar 15 milyon lirası ödenmiş. Bu kalan 205 milyonluk borcu da biz ödeyeceğiz. GES ile birlikte Yunusemre Belediyesi'nin elektrik sorunu kökten çözülmüş olduğu gibi ciddi bir gelir de belediyemize kazandırılmış olacak."

Hayvan Yaşam Merkezi açılacak

Başkan Balaban konuşmasında Hayvan Yaşam Merkezi'nin bir bölümünü bu ayın sonunda açacaklarını aktararak, "Veteriner arkadaşlarımızı aldık. Kısırlaştırma çalışmalarımız sürüyor. ve bu ağustos sonunda en geç eylül başında barınağın bir bölümünü de hizmete açacağız. Bu konuda da Büyükşehir'le de iş birliği yaparak yürüyeceğiz. Bu da önemli bir sorunu ortadan kaldırmış olacak" diye konuştu.

Halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışı gereği yeni hizmetler hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Balaban, şunları dile getirdi:

"Ücretsiz psikolog hizmeti vereceğiz"

"Ağustos sonu veya Eylül başında bir psikolog, bir diyetisyen ve bir de fizyoterapist arkadaşlarımız ile ücretsiz psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti vereceğiz. Bu çalışmamızın toplumda önemli bir etki yaratacağına inanıyorum. Çünkü hepimizin bu alanlara yer yer ihtiyacı oluyor. Ücretsiz olarak bu hizmeti başlatacağız. Bir yer arayışı içerisindeyiz. Kiralayacağımız bu yere bir Sağlık Merkezi'de diyebiliriz. Yine Alzheimer Derneği'ne bir sözümüz vardı. Onlar için de bir yer arayışımız var. Alzheimer Merkezi'mizi de açar açmaz kamuoyu ile her şeyi paylaşacağız."

Açıklamasında son olarak 2025 yılında Yunus Kart projesine başlayacaklarını söyleyen Balaban sözlerini, şöyle sonlandırdı:

"Yunus Kart projesi başlatılacak"

"Yunus Kart projemizi de 2025 yılında yavaş yavaş hizmete alacağız. Bu projeyi bir an önce hizmete almak isterdik. Ancak ekonomik imkanlarımız el vermediği için 2025 yılında bunu bir miktar şeklinde hizmete geçireceğiz. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü. Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı'nda şehit düşen bütün güzel insanları saygıyla anıyorum. 26 Ağustos yine Büyük Taarruz'un başlangıcı. Kurucumuz ve kurtarıcımız Yüce insan Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü de saygıyla anıyorum. 30 Ağustos bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yönettiği Başkomutanlık Meydan Savaşı. Zafer Bayramı. Zafer Bayramı'nı da şimdiden Manisa'mız adına Yunusemre Belediyesi olarak kutluyoruz".