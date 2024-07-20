Yunusemre Belediyesi Kıbrıs gazileri için kahvaltı düzenledi

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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yılında Şehzadeler ile Yunusemre ilçelerinde ikamet eden Kıbrıs gazileri için kahvaltı düzenledi.

Yunusemre Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yılı dolayısıyla Kıbrıs gazilerini ağırladı. Yunus Park'ta düzenlenen kahvaltıya, Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, belediye meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ile Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde ikamet eden 150'ye yakın Kıbrıs gazisi katıldı.

Başkan Balaban, konuşmasında şunları söyledi:

"Kıbrıs gazilerimizin ve diğer gazilerimiz ile şehitlerimizin hakkına asla ödeyemeyiz. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ben de ortaokul öğrencisiydim. O karartma gecelerini ama o zor olan onurlu anları hatırlıyorum. Bu nedenle Kıbrıs gazilerimizin ve şehitlerimizin sayesinde Kıbrıs'ı gerçekten Türkiye'ye yakışır güvenli bir ülke hali gelmiştir. Sayın Bülent Ecevit'i de Sayın Necmettin Erbakan'ı da saygıyla anıyorum. Ne yaparsak yapalım Kıbrıs gazilerimiz ile şehitlerimizin hakları asla ödenmez. Şunu unutmayalım ki gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri toplumumuzun en onurlu insanlarıdır. Yunusemre Belediyesi olarak her zaman gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanındayız."

Kahvaltının ardından gaziler, aileleriyle birlikte Yunus Park'taki Osmanlı Müzesi'ni ziyaret etti.