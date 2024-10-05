Yunusemre Belediyesi Tarım Sempozyumu Düzenledi - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Tarım Sempozyumu Düzenledi

Yunusemre Belediyesi Tarım Sempozyumu Düzenledi

Yunusemre Belediyesi, tarımsal faaliyetleri artırmak ve üreticileri bilinçlendirmek amacıyla 'Tarım Sempozyumu' düzenledi. Sempozyumda tarımsal sorunlar ele alınarak yol haritası belirlendi.

05.10.2024 15:36  Güncelleme: 15:59
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, ilçede tarımsal faaliyetleri artırmak ve üreticileri bilinçlendirmek amacıyla "Tarım Sempozyumu" düzenledi. Bölgedeki tarımsal çalışmaların ve üreticilerin sorunlarının ele alındığı sempozyumda yol haritası belirlendi.

Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı'nda tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak ve üreticiye destek vermek için çalışmalarına bir yenisini ekledi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda "Çiftçimizin Yanındayız" sloganıyla Tarım Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumu dinleyenler arasında Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda ilk konuşmayı yapan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan, belediyenin yürüttüğü tarımsal projelere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. Balkan, şunları söyledi:

"Gün geçtikçe azalan tarım çalışanın azalması, mahsullerin değer kaybı yaşaması, doğru teşviklerin sunulmaması gibi nedenlerle tarımda dışa bağımlılık arttıkça ülkemizin dışa bağımlılığı artmaya devam edecektir. Doğru eğitim toplumu tarıma teşvik edici uygulamalar ve finansal destek ile ülkemizde tarımı yeniden ayağa kaldırabiliriz. Bu düşüncelerin ışığında yapacağımız projelere örnek olarak bugünkü gibi sempozyum ve eğitimler düzenleyeceğiz. En temel uygulamalarla yatırımcı ve üreticilerimizi bir araya getireceğiz. Ayni desteklerimizi arttıracak, zirai eğitimlerimizi yaygınlaştıracağız."

Sempozyumda katılımcılara seslenen Başkan Balaban ise ilçede tarımın, üreticinin desteklenmesi için var güçleri ile çalışacaklarını belirtti. Başkan Balaban, şöyle konuştu:

"Tarıma büyük önem veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in de bu alanda güzel projeleri var. Bunlar hayata geçmeye başladı. Birlikte çiftçimizi desteklemek için elimizden gelen herşeyi yapacağız. Özellikle de büyükşehir yasasıyla köylerin kırsal mahalleye dönüşmesi bana göre tarıma vurulan en büyük darbeydi. Bizler Ferdi Başkanımla seçimden önce bunların yeniden köy statüsüne dönüştüreceğimizin sözünü vermiştik. İlk adımı atarak 18 mahallemizin planlarını çizdik. Büyükşehir de onayladı. Geri kalan mahalleleri de süreç içerisinde dönüştüreceğiz. Çünkü kırsal mahallenin kentsel mahalleye dönüşmesi tarım ve hayvancılığın önünde en büyük engel. Tarım ve su olmazsa hiçbir şey olmaz. Bu nedenle önümüzdeki süreçte de tarıma önem vereceğiz."

İlk oturumunun moderatörlüğünü Ziraat Mühendisi Nazım Şafak yaparken; Tariş Üzüm Birliği Eski Birlik Başkanı Murat Uludemir, Manisa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Ulusal Gıda ve Tarım Birliği üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal,  "Yunusemre'de Geçmişten Günümüze Tarım"ı masaya yatırdı. Tarımda uygulanan yanlış politikaların üreticileri getirdiği durumun anlatıldığı ilk oturumda plansız, yanlış ve bilinçsiz tarım uygulamalarının bugün üreticiyi zor duruma düşürdüğünü, üreticinin üretim yapamaz hale getirdiğine dikkati çekti.

Yerel yönetimler ve tarıma destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta'nın yaptığı ikinci oturumun moderatörlüğünün konusu ise "Yerel Yönetimler ve Tarıma Destek" oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Gülnaz Uzuner, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Projeler Şube Müdürü Ali Selim Alpaslan ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Kurucu yerel yönetimlerin tarım konusunda yapabileceklerini ele aldı. Panelistler, oturum sonunda üreticilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Balaban, sempozyumun sonunda panelistlere plaket vererek, değerli bilgileri kendileri ile paylaştıkları için teşekkür etti. Balaban, "Güzel bir çalışma yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Akademisyenlerden değerli bilgiler edindik. Bu tür çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi Tarım Sempozyumu Düzenledi - Son Dakika

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