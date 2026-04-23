Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın Görevden Uzaklaştırılması, Belediye Önünde Protesto Edildi - Son Dakika
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın Görevden Uzaklaştırılması, Belediye Önünde Protesto Edildi

23.04.2026 12:04  Güncelleme: 13:18
CHP’li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına karşı Adana’da binlerce kişi belediye önünde eylem yaptı. CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, kararın “art niyetli ve siyasi” olduğunu söylerken, Demirçalı ise “Halkın iradesi gasbedilmiştir” dedi.

(ADANA) - CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına karşı Adana'da binlerce kişi belediye önünde eylem yaptı. CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, kararın "art niyetli ve siyasi" olduğunu söylerken, Demirçalı ise "Halkın iradesi gasbedilmiştir" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına karşı CHP Adana İl Başkanlığı, belediye binası önünde geniş katılımlı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve çok sayıda partili ile yurttaş katıldı.

Yaklaşık 8 yıl önceki bir davaya dayanılarak verilen uzaklaştırma kararı protesto edilirken, açıklama saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Hukuk AKP'liye ayrı, CHP'liye ayrı işliyor"

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, kararın hukuki değil siyasi olduğunu savunarak, "Hukuk AKP'liye ayrı, CHP'liye ayrı işliyor" dedi. Tanburoğlu, Ordu Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit örneğini vererek, "4 yıl 2 ay ceza aldıktan sonra hala görevde. Peki Ali Demirçalı neden görevden alındı? Çünkü biri AKP'li, diğeri CHP'li" ifadelerini kullandı.

"Ali Demirçalı boyun eğmedi"

Demirçalı'nın siyasi baskılara boyun eğmediğini ifade eden Tanburoğlu, "Birisi çağırdı, 'Dosyan var' dedi. Gitmedi, mücadeleyi seçti. Daha gerekçeli karar yazılmadan uzaklaştırma geldi" diye konuştu.

Tanburoğlu, Adalet Bakanı'na da seslenerek, "Hukuk AKP'li belediye başkanına başka, CHP'liye başka mı işliyor? İşledi işte" dedi.

"Yüreğir'de 21 meclis üyesi CHP'nin sigortasıdır"

Kararın siyasi sonuçlar doğuracağını belirten Tanburoğlu, "Kimse iştahlanmasın. Yüreğir'deki 21 meclis üyemiz CHP'nin sigortasıdır. İlk sandıkta hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Yüreğir halkının iradesi gasp edilmiştir"

Görevden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Yüreğir halkının iradesi gasbedilmiştir" dedi. Demirçalı, "Bu karar yasalarımıza ve Anayasa'ya aykırıdır. Dayanak gösterilen yargı kararı kesinleşmemiştir. Amaç bir an önce görevden uzaklaştırma kararı vermekmiş" diye konuştu.

"Partimiz ve belediyelerimiz kuşatma altında"

Kararın siyasi olduğunu savunan Demirçalı, "Partimiz ve belediyelerimiz ağır ve haksız bir kuşatma altındadır. Yüreğir Belediyesi de bu sürecin parçası haline getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kararı kabul etmeyeceklerini belirten Demirçalı, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

"İki yılda tüm kesimleri kucakladık"

Yüreğir'i 35 yıl sonra kazandıklarını hatırlatan Demirçalı, iki yıllık görev süresinde tüm kesimlere eşit hizmet götürdüklerini belirterek, "Toplumun tüm farklılıklarını kucakladık. Yapılan anketlerde memnuniyet oranı yüzde 69,8" dedi.

"Sandık dışında hiçbir irade meşru değildir"

Demirçalı, görevden uzaklaştırma kararının "görev suçu" ile ilgili olmadığını belirterek, "Bu karar siyasi bir karardır. Sandık dışında hiçbir irade meşru değildir. Meşruiyetin adresi sandıktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın Görevden Uzaklaştırılması, Belediye Önünde Protesto Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın Görevden Uzaklaştırılması, Belediye Önünde Protesto Edildi - Son Dakika
