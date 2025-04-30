YURTLİG Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, Bingöl'de başladı - Son Dakika
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YURTLİG Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, Bingöl'de başladı

YURTLİG Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, Bingöl\'de başladı

Bingöl'de YURTLİG Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, 10 ilden gelen 160 sporcunun katılımıyla başladı.

30.04.2025 14:49
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Bingöl'de YURTLİG Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, 10 ilden gelen 160 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla "YURTLİG" adı altında düzenlenen turnuvanın ilk maçında Bingöl KYK ile Kars KYK takımları Düzağaç 1 No'lu Sentetik Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, maç öncesi düzenlenen programda yaptığı konuşmada; Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van'dan 160 sporcunun turnuvada yer aldığını söyledi.

Başarmanın her sporcunun ve insanın hedefinde olan bir konu olduğunu dile getiren Usta, sporcuların bazen kaybederken de bir şeyleri öğrenmeyi ilke haline getirmesi gerektiğini belirtti.

Sporcuların dostluklar edinerek illerine döneceğini ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"Benim, sporculardan istediğim, bu şampiyona boyunca kazanmayı isteyeceksiniz ama kazanmak dostluğun, kardeşliğin, barışın önüne hiçbir zaman için geçmesin. Neticede hepiniz öğrencisiniz, eğitiminize devam ediyorsunuz. Burada eğitiminize sekte vuracak sakatlıklar, kötülükler olmasın istiyorum. Müsabakalarda kazanırken rakibinizi teselli etmeyi öğrenebiliyorsanız, kaybederken de rakibinizi kutlayabiliyorsanız, ona başarı dilekleri iletebiliyorsanız aslında sporun kardeşliğin amacı bu. Türk milletine yaraşır bir şekilde bu şampiyonayı tamamlarız diye düşünüyorum."

Usta, şampiyonanın bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, bütün takımlara başarı diledi.

Konuşmanın ardından Vali Usta müsabakanın başlama vuruşunu yaptı.

Turnuvanın final karşılaşması, 4 Mayıs'ta aynı sahada yapılacak.

Maçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Uğur Duyar ve Yurt Hizmetleri Müdürü Zülküf Koçinkağ da izledi.

Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları organizasyon öncesinde 33 Er Şehitler Anıtı ile Solhan ilçesindeki yüzen adalara götürdü.

Bingöl kavurması ikramı yapılan sporculara düzenlenen konser programı ile de moral ve motivasyon desteği sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YURTLİG Doğu Anadolu Futbol Grup Müsabakaları, Bingöl'de başladı - Son Dakika

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