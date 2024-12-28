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Yurttaşlar Mitingde Hak Aradı

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Yurttaşlar, 'Yurttaş Sesleniyor' mitinginde geçim sıkıntılarını ve hak taleplerini dile getirdi.

28.12.2024 15:00
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HABER: Ogün AKKAYA/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Yurttaş Birlikteliği'nin düzenlediği "Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız" mitingine katılan vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Mitinge katılan Adalet Yiğit, "12 bin lira maaş alıyorum 20 bin lira kira veriyorum. Hak mı? Bir senede yüzde 100-200 onun cebinden çıkmıyor ya bizim cebimizden çıkıyor her şey" derken, bir vatandaş, "Perişanız. Öldük, bittik, açız. Et yok, yumurta yok, süt yok, sofrada yoğurt yok. Bıktık usandık.Cennet gibi bir ülkede cehennemi yaşatıyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yurttş Birlikteliği'nin çağrısıyla  "Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız" mitingi için Tandoğan Meydanı'nı dolduran vatandaşlar ANKA Haber Ajansı muhabirine yaşadıkları sıkıntılarını anlattı.

Bir vatandaş, "Sadece geçinemiyoruz değil, insanca yaşam için burada, başka yaşam mümkün demek için burada, doğru organizasyonla bolluk, bereket fışkıran bu topraklarda çok daha onurlu yaşamlar mümkün demek için buradayız. Sadece geçinemiyoruz değil. Bu başlıklardan sadece biri" ifadelerini kullandı.

Bu başka vatandaş ise mitingi katılma gerekçesini, "Bugün çok önemli bir gün. Verilen miktar çok az. Emeklilerin geçimini sağlayacak bir miktar değil. Her türlü haksızlığa karşı olduğumuz için bugün buradayız. Cinayetlere karşı buradayız. Verilen miktarlara karşı buradayız. Kadınlara, çocuklara yapılan haksızlıklar için cinayetler için buradayız" diye açıkladı.

"Cebimizden elini çeksin"

Mitinge katılan Adalet Yiğit, şunları söyledi:

"Yürüyoruz. Adaleti bulmaya geldim. İsmim Adalet Yiğit ama adaleti bulmaya geldim. Artık yeter emdi kanımızı. Cebimizden elini çeksin. Yaşasın insanlarımız, çocuklarımız. Artık bıktık canımızdan. Asgariye zam gelsin. Emekliye zam gelsin. 12 bin lira maaş alıyorum 20 bin lira kira veriyorum. Hak mı? Bir senede yüzde 100-200 onun cebinden çıkmıyor ya bizim cebimizden çıkıyor her şey. İnsanlar yaşasın. Artık bıktık bundan. Atacaksa da atsın beni içeri. Ben korkmuyorum ondan. Çünkü adalet istiyorum, yaşam istiyorum, çoluğumuz çocuğumuz yaşasın istiyorum. Artık yeter, böyle yaşam olmaz."

"Direne direne biz kazanacağız"

Mitinge katılan bir yurttaş, "İnsanca yaşamak istiyoruz. Direne direne biz kazanacağız. Onlar kendi kendilerini aldatıyor. Bizi aldatamıyorlar" diyerek, tepki gösterdi.

"Onlar orada bağırıyorsa biz de burada bağıracağız"

"Emekli maaş zammını bekliyoruz" diyen Ayşe isimli vatandaş, şu şekilde konuştu:

"Ortalığa çıkmazsak, evlerimizde televizyon karşısında itiraz edersek, bağırırsak kendi kendimize yaparız bu işi. Meydanlardayız. Bundan sonra böyle bu iş. Onlar orada bağırıyorsa biz de burada bağıracağız. Hakkımızı da alacağız."

"Hükümeti vicdanlı olmaya çağırıyoruz"

Emekli bir öğretmen ise yaşadığı sıkıntıyı, "Yürümeye çalışıyoruz. Emeğimizin karşılığını bulmaya çalışıyoruz. 32 sene öğretmenlik yaptım. Aldığım maaş şu an da geçimimi, kiramı karşılayacak durumda değil. Hükümeti vicdanlı olmaya çağırıyoruz. Eğer bu noktada bizlere hakkımızı vermeyecek olursa direne direne hakkımızı alacağız. Bunun başka bir yolu yok. ya birleşe birleşe kazanacağız, hakkımızı da alacağız" diye anlattı.

"Cennet gibi bir ülkede cehennemi yaşatıyorlar"

Bir vatandaş ise "Perişanız. Öldük, bittik, açız. Et yok, yumurta yok, süt yok, sofrada yoğurt yok. Bıktık usandık. Cennet gibi bir ülkede cehennemi yaşatıyorlar. Hükümet istifa etsin. Yeter artık emeklilerin yakasından düşün. Emekçilerin yakasından düşün. Mahvolduk" dedi.

"AKP hükümeti, emekliyi bitirdiği gibi çiftçiyi de bitirmiştir"

DİSK Emekli Sen Bodrum Şube adına konuşan bir vatandaş ise, "Mandalinamız yerlerde sürünüyor. Üretici aç. Üretici yoksul. Bodrum'da 10 liraya alınan mandalina Ankara'da halkımıza 50 TL'ye tüketiliyor. Biz de bunu protesto etmek için emekliler olarak, çiftçi kardeşimiz Hüseyin Saymaz'ın 7 ton malına sahip çıkmak için DİSK Emekli Sen Bodrum Şube olarak alandayız. AKP hükümeti, emekliyi bitirdiği gibi çiftçiyi de bitirmiştir" ifadelerini kullandı.

"Hangi yerde sıkıntı varsa, hangi köy yanıyorsa orası bizimdir"

Bir  vatandaş ise şunları belirtti:

"Ezilen asgari ücretlinin, emeklinin yanında olmak için biz de yaşam hakları savunucuları olarak buraya geldik. Tandoğan Meydanı'ndaki mitingdeyiz. Yaşam hakkının, insanı, hayvanı, doğayı, kadını erkeği, asgari üscretlsi, emelisi yok. Şu an topyekun bir çürümenin içerisindeyiz. Biz de sesimizi başka kesimlerle birlikte duyurmak için hepimizin bir olduğuna aslında ortak paydamızın, ortak acımızın bu çürüme olduğunu göstermek için buray geldik. Hangi yerde sıkıntı varsa, hangi köy yanıyorsa orası bizimdir. Biz de bugün yanan köydeyiz."

"22 bin 104 lira bize hak değil"

Asgari ücretle çalıştığını söyleyen bir kadın ise "22 bin 104'ün asla ve asla kirama yetmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden bu mitinge geldim. Destekliyorum. Siyasi parti görüşü farketmez. Neticede Türkiye'de 5 milyon asgari ücretli var diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Bu yüzden asgari ücreti kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Lütfen, çok yoksulluk çekiyoruz, evimiz kira, başka gelirimiz yok. 22 bin 104 lira bize hak değil. Biz emekçiyiz, biz işçiyiz" diye konuştu.

"Milletin 128 milyar doları nereye gitti?"

Bur başka vatandaş ise "Demogoji yapmayacaklar, iş yapacaklar. Milletin 128 milyar doları nereye gitti? Kaçak paralar nerede? Emekliye, işçiye, çiftçiye niye beş kuruş para vermiyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA

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