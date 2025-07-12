Yusuf ez-Zek: Hapiste Doğan Hayatın Acı Sonu

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde bu sabah evine düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Filistinli Yusuf ez-Zek, Gazze'deki ölümler listesine eklenen yalnızca bir sayı değil, aynı zamanda doğduğu andan itibaren acı, esaret ve direnişle örülmüş bir hayat hikayesinin hazin sonu oldu.

Yusuf, 2008 yılında 2 aylık hamile annesi Fatma ez-Zek'in (56) Gazze'den tedavi için ayrılırken İsrail tarafından tutuklanmasının ardından, hapishanede doğdu.

Ellerinden kelepçeli olan annesi, temel sağlık hizmetlerinden mahrum bir şekilde Yusuf'u dünyaya getirdi. Yusuf ez-Zek için ailesinden, özgürlükten ve güvenlikten uzak bir başlangıçtı bu.

Yusuf ez-Zek, ilk nefesini hapishane duvarlarının gölgesinde aldı, çocukluğunu ise dar bir hücrede geçirdi, annesiyle yaklaşık iki yıl boyunca temel ihtiyaçlardan yoksun bir ortamda yaşadı.

Zek, henüz 17 yaşındayken, bu sabah, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ailesinin evini hedef aldığı hava saldırısında yaşamını yitirdi. Hapishanede başlayan hayatı, yıkılmış bir evin enkazı altında sona erdi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin koridorlarında, Yusuf'un annesi Fatma, oğlunun kanlar içindeki cansız bedenini kucağında tutuyordu.

Annesi kulaklarına, "Allah senden razı olsun anneciğim. Allah sana rahmet etsin şehit oğlum… Cennetin damadı, ruhumun parçası." diye fısıldadı ona, tıpkı yıllar önce zindanda emzirdiği gibi.

Anne Fatma, gözyaşları içinde, "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Oğlum ve torunumu benden alarak yüreğimi parçaladılar. Allah'ım sen onlardan intikamını al." sözleriyle feryat etti.

"Hapishanede doğan en genç mahküm"

Yusuf ez-Zek'in amcaoğlu, saldırı anını AA muhabirine şöyle anlattı:

"Şafak vakti, kaçtığımız binada büyük bir patlama oldu. Alevler ve dumanlar arasında üst katlardan hızla kaçtık. Bombalanan daireye yöneldiğimde Yusuf'u yerde yatarken gördüm. Şoktaydım. Füzeler başını ve vücudunun bazı kısımlarını koparmıştı."

Saldırıda Zek'in yeğeni Temim Ebu Ata da hayatını kaybederken, aralarında çocukların bulunduğu yedi aile ferdi yaralandı.

"Ey dünya neredesin? Çocuk haklarını savunduğunu söyleyenler neredesiniz?" ifadesini kullanan Zek'in genç kuzeni, "Yusuf, bilim ve spora meraklıydı, sürekli gülerdi… Sonra aniden şehit oldu." dedi.

Fotoğrafsız çocukluk

Filistinli Esirler Basın Ofisine göre Zek'in bebekliğine dair hiçbir fotoğrafı bulunmuyor çünkü annesi tutukluyken görüntü almasına izin verilmedi.

O, tanımadığı yüzlerle çevrili duvarların ardında büyüdü, özgürlük kavramıyla tanışması yıllar aldı.

2009 yılında, annesi Fatma ez-Zek ve Yusuf, Hamas'ın İsrailli asker Gilad Şalit'in bir video kaydını vermesi karşılığında yapılan bir anlaşma kapsamında serbest bırakılmıştı.

Anlaşma uyarınca, 19 Filistinli kadın tutuklu İsrail hapishanelerinden çıkarılmıştı.

İsrail'in tutuklama ve soykırım politikası

İsrail, 8 Temmuz'da Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerindeki mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda, çoğu Gazze'ye sürgün edilen altı serbest bırakılmış mahkumu daha öldürmüştü.

Filistin resmi verilerine göre temmuz başı itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir sayısı (Gazze'deki askeri kamplar hariç) 10 bin 800'e ulaştı. Bu sayı, 2000'deki 2. İntifada'dan bu yana en yüksek rakam olarak kayda geçti.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sivillere yönelik sistematik saldırılarla, Uluslararası Adalet Divanının kararlarını hiçe sayarak açlık, zorla göç, bombardıman ve toplu katliamlarla tanımlanan bir "soykırım savaşı" yürütüyor.

ABD'nin desteklediği bu saldırılarda 195 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı, 11 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Açlık nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısı ise giderek artıyor.