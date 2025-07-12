Yusuf ez-Zek: Hapiste Doğan Hayatın Acı Sonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yusuf ez-Zek: Hapiste Doğan Hayatın Acı Sonu

Yusuf ez-Zek: Hapiste Doğan Hayatın Acı Sonu
12.07.2025 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde bu sabah evine düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Filistinli Yusuf ez-Zek, Gazze'deki ölümler listesine eklenen yalnızca bir sayı değil, aynı zamanda doğduğu andan itibaren acı, esaret ve direnişle örülmüş bir hayat hikayesinin...

İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi'nde bu sabah evine düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Filistinli Yusuf ez-Zek, Gazze'deki ölümler listesine eklenen yalnızca bir sayı değil, aynı zamanda doğduğu andan itibaren acı, esaret ve direnişle örülmüş bir hayat hikayesinin hazin sonu oldu.

Yusuf, 2008 yılında 2 aylık hamile annesi Fatma ez-Zek'in (56) Gazze'den tedavi için ayrılırken İsrail tarafından tutuklanmasının ardından, hapishanede doğdu.

Ellerinden kelepçeli olan annesi, temel sağlık hizmetlerinden mahrum bir şekilde Yusuf'u dünyaya getirdi. Yusuf ez-Zek için ailesinden, özgürlükten ve güvenlikten uzak bir başlangıçtı bu.

Yusuf ez-Zek, ilk nefesini hapishane duvarlarının gölgesinde aldı, çocukluğunu ise dar bir hücrede geçirdi, annesiyle yaklaşık iki yıl boyunca temel ihtiyaçlardan yoksun bir ortamda yaşadı.

Zek, henüz 17 yaşındayken, bu sabah, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ailesinin evini hedef aldığı hava saldırısında yaşamını yitirdi. Hapishanede başlayan hayatı, yıkılmış bir evin enkazı altında sona erdi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin koridorlarında, Yusuf'un annesi Fatma, oğlunun kanlar içindeki cansız bedenini kucağında tutuyordu.

Annesi kulaklarına, "Allah senden razı olsun anneciğim. Allah sana rahmet etsin şehit oğlum… Cennetin damadı, ruhumun parçası." diye fısıldadı ona, tıpkı yıllar önce zindanda emzirdiği gibi.

Anne Fatma, gözyaşları içinde, "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Oğlum ve torunumu benden alarak yüreğimi parçaladılar. Allah'ım sen onlardan intikamını al." sözleriyle feryat etti.

"Hapishanede doğan en genç mahküm"

Yusuf ez-Zek'in amcaoğlu, saldırı anını AA muhabirine şöyle anlattı:

"Şafak vakti, kaçtığımız binada büyük bir patlama oldu. Alevler ve dumanlar arasında üst katlardan hızla kaçtık. Bombalanan daireye yöneldiğimde Yusuf'u yerde yatarken gördüm. Şoktaydım. Füzeler başını ve vücudunun bazı kısımlarını koparmıştı."

Saldırıda Zek'in yeğeni Temim Ebu Ata da hayatını kaybederken, aralarında çocukların bulunduğu yedi aile ferdi yaralandı.

"Ey dünya neredesin? Çocuk haklarını savunduğunu söyleyenler neredesiniz?" ifadesini kullanan Zek'in genç kuzeni, "Yusuf, bilim ve spora meraklıydı, sürekli gülerdi… Sonra aniden şehit oldu." dedi.

Fotoğrafsız çocukluk

Filistinli Esirler Basın Ofisine göre Zek'in bebekliğine dair hiçbir fotoğrafı bulunmuyor çünkü annesi tutukluyken görüntü almasına izin verilmedi.

O, tanımadığı yüzlerle çevrili duvarların ardında büyüdü, özgürlük kavramıyla tanışması yıllar aldı.

2009 yılında, annesi Fatma ez-Zek ve Yusuf, Hamas'ın İsrailli asker Gilad Şalit'in bir video kaydını vermesi karşılığında yapılan bir anlaşma kapsamında serbest bırakılmıştı.

Anlaşma uyarınca, 19 Filistinli kadın tutuklu İsrail hapishanelerinden çıkarılmıştı.

İsrail'in tutuklama ve soykırım politikası

İsrail, 8 Temmuz'da Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerindeki mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda, çoğu Gazze'ye sürgün edilen altı serbest bırakılmış mahkumu daha öldürmüştü.

Filistin resmi verilerine göre temmuz başı itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir sayısı (Gazze'deki askeri kamplar hariç) 10 bin 800'e ulaştı. Bu sayı, 2000'deki 2. İntifada'dan bu yana en yüksek rakam olarak kayda geçti.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sivillere yönelik sistematik saldırılarla, Uluslararası Adalet Divanının kararlarını hiçe sayarak açlık, zorla göç, bombardıman ve toplu katliamlarla tanımlanan bir "soykırım savaşı" yürütüyor.

ABD'nin desteklediği bu saldırılarda 195 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı, 11 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi. Açlık nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısı ise giderek artıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yusuf ez-Zek: Hapiste Doğan Hayatın Acı Sonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’dan isteği deprem etkisi yarattı Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan isteği deprem etkisi yarattı
Feci kaza Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Esenyurt’ta yolda yürüyen 17 yaşındaki kıza taciz kamerada Esenyurt'ta yolda yürüyen 17 yaşındaki kıza taciz kamerada
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini KAP’a bildirdi Tarihe geçen transfer Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini KAP'a bildirdi! Tarihe geçen transfer
Milli basketbolcu Alperen Şengün’den düğün çiçeğine blok Milli basketbolcu Alperen Şengün'den düğün çiçeğine blok
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye’nin İHA’ları dünyanın en iyileri ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye'nin İHA'ları dünyanın en iyileri
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG’ye kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: YPG'ye kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz
Kocaeli’de üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı Kocaeli'de üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
DEM Parti heyeti, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’yi ziyaret etti DEM Parti heyeti, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi ziyaret etti

20:29
Otel faciasında hayatta kalan 19 yaşındaki gencin söyledikleri yürek yaktı: Banyoda ölümü bekledik
Otel faciasında hayatta kalan 19 yaşındaki gencin söyledikleri yürek yaktı: Banyoda ölümü bekledik
19:53
Fransa’nın sömürgesi Yeni Kaledonya’da özel statülü bir devlet kuruluyor
Fransa'nın sömürgesi Yeni Kaledonya'da özel statülü bir devlet kuruluyor
15:17
Erdoğan’ın “Birlikte yürüyeceğiz“ sözlerine DEM Parti’den ilk yanıt Buldan açıklık getirdi
Erdoğan'ın "Birlikte yürüyeceğiz" sözlerine DEM Parti'den ilk yanıt! Buldan açıklık getirdi
01:09
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
01:01
Kartalkaya davasında 6. gün
Kartalkaya davasında 6. gün
00:49
Sincan’da iki araç birbirine girdi Ölü ve yaralılar var
Sincan'da iki araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
00:38
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
00:30
İBB’ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı
İBB'ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı
00:09
TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı Yerine geçecek isim belli oldu
TİKA Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı! Yerine geçecek isim belli oldu
00:07
Dizilerden etkilendi,10 bin boynuz arasından seçip eşsiz renklerde bıçaklar üretti
Dizilerden etkilendi,10 bin boynuz arasından seçip eşsiz renklerde bıçaklar üretti
00:00
Otomobil ağaçlık alana düştü: 2 ölü
Otomobil ağaçlık alana düştü: 2 ölü
23:51
Diyarbakır’da apartman sakinlerinin ihbarı sonrası, 5 katlı bina boşaltıldı
Diyarbakır'da apartman sakinlerinin ihbarı sonrası, 5 katlı bina boşaltıldı
23:33
DEM Parti heyeti, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’yi ziyaret etti
DEM Parti heyeti, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi ziyaret etti
23:23
Kocaeli’de üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Kocaeli'de üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 21:21:35. #7.11#
SON DAKİKA: Yusuf ez-Zek: Hapiste Doğan Hayatın Acı Sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.