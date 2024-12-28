Yusufeli Barajı Türkiye'nin Enerji Üretiminde Önemli Bir Kaynak - Son Dakika
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Yusufeli Barajı Türkiye'nin Enerji Üretiminde Önemli Bir Kaynak

Yusufeli Barajı Türkiye\'nin Enerji Üretiminde Önemli Bir Kaynak

Artvin'de inşa edilen Yusufeli Barajı, yapımından bugüne 2 milyar kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye 6 milyar TL katkı sağladı. Baraj, Türkiye'nin en yüksek barajı özelliği taşıyor.

28.12.2024 11:33  Güncelleme: 11:38
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ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de, yapımından bugüne 2 milyar kilovatsaat enerji üretimi ile ekonomiye 6 milyar TL katkı sağlandı. Artvin Valisi Turan Ergün, Çoruh Nehri üzerinde 7 tane baraj var. Bunlardan 5'i, Artvin il sınırları içerisinde. Bunların en büyükleri Yusufeli ve Deriner Barajı. Yusufeli Barajı, bugün 275 metre gövde yüksekliğinde dünyanın en yüksek 5'inci barajı konumunda dedi.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini, sular altında bıraktı. Zorlu coğrafyada 4 milyon 61 bin metreküp beton kullanılarak gövde inşaatı tamamlanan barajın inşa sürecinde 'dar vadinin gizli hazinesi' olarak adlandırılan baraj havzasında su yüksekliği 247 metreye, depolanan su miktarı 1 milyar 250 milyon metreküpe ulaştı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, türbinlerinin dönmeye başlaması ile tam kapasite enerji üretimine geçildi. Yusufeli Barajı ile yapımından bugüne dek 2 milyar kilovatsaat enerji üretilerek milli ekonomiye 6 milyar TL katkı sağlandı. Artvin Valisi Turan Ergün, Çoruh Nehri üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarından sonra, milli sermaye kullanılarak, Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı'nda bugüne dek üretilen enerjiye ilişkin DHA'ya konuştu.

'ÇORUH NEHRİ'NİN HER DAMLASI 5 DEFA ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANIYOR'

Artvin'in, Türkiye'nin hidroelektriğine çok büyük katkı sağladığını belirten Vali Ergün, Artvin, bir su ve orman kenti. Coğrafya bu kadar güzel, bu kadar engebeli ama Çoruh Vadisi başlı başına baraj imkanı sunuyor. Gerçekten Türkiye'nin hidroelektriğine Artvin çok büyük katkı sağlıyor. Çoruh Nehri üzerinde 7 tane baraj var. Bunlardan 5'i, Artvin il sınırları içerisinde. Bunların en büyükleri Yusufeli ve Deriner Barajı. Yusufeli Barajı, bugün 275 metre gövde yüksekliğinde dünyanın en yüksek 5'inci barajı konumunda. Türkiye'nin de en yüksek birinci barajı. Buradaki temel mantık şu; Çoruh Vadisi'nde suyun düşme gücünden faydalanarak, aynı su defalarca elektrik üretiminde kullanılıyor. Bir barajın elektrik üretiminde kullanılıp çıktı olacak su, diğer barajlarda tekrar girdi oluyor. Çoruh Nehri'nin her damlası, 5 defa elektrik üretiminde kullanılıyor. Yusufeli Barajı, hizmete girdiğinden bu yana 2 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine 6 milyar lirayı geçen bir katkı sağlamış şu ana kadar dedi.

'BİR BARAJ AYRI BİR TURİZM ALANI KATIYOR'

Enerji üretiminin yanı sıra bölgede baraj turizminin de gelişme katettiğine dikkati çeken Ergün, Barajlar elektrik üretiminin yanında. Artık Artvin'de bir baraj turizminin de gelişmesine kaynaklık ediyor. Bugün Deriner Barajı'nda bir baraj müzemiz var. Orada Çoruh Nehri üzerindeki barajları minyatürleri ve bu barajların nasıl yapıldığıyla ilgili teknik bilgiler ve ayrıca bu barajların kapasitesi, ürettiği elektrik miktarıyla ilgi bilgiler yer alıyor. Bir de sinevizyon gösterisi şeklindeki barajda 1 gün nasıl geçiyor, ilk kayanın oyulmasında en son 275 metre duvarın çıkmasıyla ilgili geçen süreç video şeklinde izleyicilerimize de sunuluyor; bu çok önemli. Bir baraj ayrı bir turizm alanı katıyor Artvin'e diye konuştu.

'TÜRK SOMONU ÜRETİMİ ARTMIŞ DURUMDA'

Barajlarda üretilen kültür balıkçılığıyla ihracata katkı sunulduğunu da kaydeden Vali Ergün, Barajlarımızın Artvin için sağladığı bir diğer avantaj da somon üretimi. Somon üretiminde çok ciddi alternatif oluşturdu. Çoruh Nehri hem temiz hem oksijeni bol hem suyu soğuk, çok taşımaya gerek kalmadan denizlere de yakın. Barajlar sayesinde Artvin'de ciddi şekilde Türk somonu üretimi artmış durumda. İlin ihracat kalemleri içinde ciddi bir yükü tutuyor dedi.

HABER KAMERA Nusret DURUR ARTVİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yusufeli Barajı Türkiye'nin Enerji Üretiminde Önemli Bir Kaynak - Son Dakika

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