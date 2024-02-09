YÜZYILIN KADIN İSTİHDAMI \'İŞ-POZİTİF\' PROJESİ TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

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İŞ-Pozitif Kadın İstihdam projesi; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla tanıtıldı. Tanıtım toplantında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla sadece 2023 yılı içerisinde 464 bini aşkın kadının işe yerleşmesini sağlamış durumdayız.

Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları, Yüzyılın Kadın İstihdamı 'İş-Pozitif' Tanıtım Toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da katıldı. Kadın girişimcilerin ve kadın istihdamının artırılması amacıyla kurulan platformda mobil uygulama ve internet sitesi aracılıyla işveren ve iş arayan kadınların buluşturulması hedefleniyor. Tanıtım programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuşma gerçekleştirdi.

KADIN İSTİHDAMI ORANI İSE YÜZDE 25'TEN YÜZDE 32'YE ÇIKMIŞ BULUNMAKTA

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bu proje, sadece bugünün değil, yarının Türkiye'sinde de kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek için atılmış önemli bir adım olacaktır. Kadınların iş gücüne katılımını artırarak, toplumsal refahı artırabiliriz. Kadınlar ellerinin değdiği her alanda önemli bir katma değer oluşturuyor, Cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla taşıyorlar. Bu bağlamda kadınların her alanda görünür olması ve inisiyatif almalarına ilişkin ne gerekiyorsa yapmak için durmadan çalışıyoruz. Nitekim, 12. Kalkınma Planı'nda da kadınların çalışma hayatına katılmalarının önemine vurgu yapıyoruz. 2028 yılına kadar kadın işgücüne katılma oranının yüzde 40'a, kadın istihdam oranının yüzde 36'ya yükseltilmesi en önemli hedeflerimizden bir tanesi. 2002 yılında yüzde 28 olan kadınların işgücüne katılma oranı 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla yüzde 36'ya yükselirken aynı dönem için kadın istihdamı oranı ise yüzde 25'ten yüzde 32'ye çıkmış bulunmakta diye konuştu.

2024 YILININ KADIN İSTİHDAMI SEFERBERLİĞİ YILI OLACAĞINA İNANIYORUM

Bakan Göktaş, Kadın kooperatifçiliği ve kadın girişimciliğini geliştirmek adına, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığı ile 5 yıldan fazladır iş birliğimiz var. Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile 18-29 yaş arası ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlara mesleki beceri ve güçlenme eğitimleri veriyor, dijital bir platform aracılığıyla iş ve eğitim fırsatları sunuyoruz. Türkiye Yüzyılını aynı zamanda kadınların yüzyılı yapacağız. İleriye dönük hedeflerimizi planlarken, politikalarımızı oluştururken kadın istihdamını özellikle önemsiyoruz. 2024 yılının kadın istihdamı seferberliği yılı olacağına inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın iş birliğinde 30 Ocak 2024 yılında 'Kadın Girişimcilerimiz ile Güçlü Yarınlaraö Programımızı gerçekleştirdik. Kadın girişimciliği ve istihdamının desteklenmesi amacıyla çok kapsamlı iki protokol imzaladık. Önümüzdeki süreçte protokolleri hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'Yİ KADIN-ERKEK HEP BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda asırlık eserlere imza attık diyerek sözlerine başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, İstikrarsızlıklarla, terörle, siyasi çekişmelerle kaybettiğimiz yılları telafi ettik, ülkemizin tarihine ve talihine yeni bir istikamet kazandırdık. Sanayileşmede, yatırımda, üretimde, Ar-Ge'de büyük kazanımlar elde ettik. OSB'lerde çalışan sayımızı 415 binden 2 milyon 600 bine, ihracatımızı 36 milyar dolardan 255,8 milyar dolara, Ar-Ge harcamalarımızı yıllık 2 milyardan 12 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayımızı 29 binden 272 bine yükselttik. Şimdi Türkiye Yüzyılında yatırımcımızla, girişimcimizle, emekçi kardeşlerimizle omuz omuza, sırt sırta vererek ülkemizi müreffeh yarınlara ulaştırmak adına aşkla şevkle çalışıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye'yi kadın-erkek hep birlikte inşa ediyoruz dedi.

KADIN İSTİHDAMINA POZİTİF AYRIMCILIK UYGULUYORUZ

Bakan Kacır, Cumhuriyetimizin ikinci asrında, tam bağımsız ve her alanda öncü Türkiye için kadınlarımıza her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Kadınlarımızın fikirleri, idealleri, vizyonları ve emeği, Türkiye Yüzyılına açılan kapının anahtarı, milli kalkınmamızın temeli olacak. Bu nedenle, kadınlarımızı, iş dünyasındaki liderlik yolculuğunda, tüm gayretimizle desteklemeye devam ediyoruz. Kadınlarımızın işgücüne katılımını artırıyor, kadın girişimciliğini teşvik ediyor, bilimde, teknolojide ve inovasyonda kadınlarımızın varlığını güçlendiriyoruz. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'nin önemli başlıklarından biri Kadın Girişimciliği İnisiyatifini başlattık. Bugün milyar dolar değerlemeyi aşan 7 Türk teknoloji girişimimizin 7 Turcorn'umuzun 4'ünün kurucuları kadın girişimcilerimiz. KOSGEB programlarımızda da kadın istihdamına pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programıyla son 2 yılda; 57 bin kadınımızın istihdamını gerçekleştirdik. Geleneksel ve İleri Girişimcilik Programları ile son 10 yılda 70 bin kadın girişimcimize 13 milyar lira destek verdik. KOBİ Finansman Destek Programı ile de 6 binden fazla kadın girişimcimize 1,8 milyar liralık finansman imkanı oluşturduk. Sürdürülebilir bir kalkınma için kalkınma ajanslarımızın 2024 yılı önceliğini Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği teması olarak belirledik. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlayan 201 projeye Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 1,4 milyar lira destek verdik. Yine hedef kitlesi kadınlar olan 4 projeye Cazibe Merkezlerini Destekleme Programımız kapsamına aldık. 302 milyon lira kaynak sağladık. Kadın istihdamını güçlendiren, kadınlarımızın sosyal yaşamlarını iyileştiren 390 projeye kalkınma ajanslarımız aracılığıyla 580 milyon lira kaynak sağladık diye konuştu.

877 BİNE YAKIN KADINA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERMİŞ DURUMDAYIZ

Tanıtım toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Farklı nedenlerle olsa dahi ülkemizde kadın istihdam oranları incelendiğinde ne yazık ki arzu edilen noktada olmadığımızı görüyoruz. Bu nedenle kadınlarımızın toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını desteklemeyi bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Sağlıktan eğitime, sanattan spora, bürokrasiden siyasete her zaman yanlarında olduğumuz gibi çalışmak, üretmek ülkemize ve milletimize değer katmak isteyen bütün kadınlarımızı destekliyoruz. Bu noktada özellikle kamu istihdam kurulumuz İŞKUR vasıtasıyla yürüttüğümüz proje ve aktif iş gücü programlarımızla ve özel politikalarımızla kadınlarımızın istihdam edilebilmelerini sağlıyoruz. İŞKUR aracılığıyla sadece 2023 yılı içerisinde 464 bini aşkın kadının işe yerleşmesini sağlamış durumdayız. Eğitim özellikle gidip iş gücünü arttırma noktasında çalışma hayatı politikalarımızı merkezinde yer alan en önemli konulardan bir tanesidir. Bir erkeği eğiten bir kişi yetiştirmiş olur. Ama bir kadını eğitirseniz, bir toplumu eğitmiş olursanız anlayışıyla istikbalinizin garantisini, kadınlarımızın eğitiminde, üretiminde ve gelişiminde görüyoruz. Eğitim ve nitelikli iş gücü hedefiyle geçtiğimiz yıl içerisinde 27 binin üzerinde kadınımızı kurs ve programlardan yararlandırmış durumdayız. 2023 yılı boyunca 877 bine yakın kadına danışmanlık hizmeti vermiş durumdayız ifadelerini kullandı.