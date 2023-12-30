Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Türkiye\'de güvenlik riskli bir döneme geldi

Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ – Kamera: KERİM UĞUR

Zafer Partisi Karabağlar İlçe Başkanlığı'nın Şehitleri Anma Yürüyüşü'ne katılan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Bayır, " Türkiye, 22 yılın sonunda güvenlik olarak çok riskli bir döneme geldi. İçeride 13 milyon sığınmacı ve kaçak ve onlarla beraber memlekete doluşmuş IŞİD ve diğer selefi-cihatçı örgütler vardır. IŞİD'in bugün ana karargahı Türkiye'dedir" diye konuştu.

Zafer Partisi Karabağlar İlçe Başkanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan 12 asker için Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yürüyüşte dev Türk bayrağı ve şehit olan 12 askerin isimlerinin yer aldığı dövizler taşındı. İnönü Caddesi'nde başlayan yürüyüşte Buca'da bir okula isminin verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın isminin yer aldığı tabelayı tepki üzerine değiştirtmesiyle gündeme gelen Esat Oktay Yıldıran'ın fotoğrafı taşınırken, "Şehit Oktay Yıldıran", "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Erdal Durmaz ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Bayır'ın da yer aldığı yürüyüş, Uğur Mumcu Parkı'nda Atatürk büstüne koyulan karanfillerle sona erdi.

"TÜRKİYE 22 YILIN SONUNDA GÜVENLİK OLARAK ÇOK RİSKLİ BİR DÖNEME GELDİ"

ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Bayır, şunları ifade etti:

"Bugün Zafer Partisi Karabağlar İlçe Başkanlığı'mızın terörü Tel'in ve kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarını yeniden yaşatabilmek ve onlara saygımızı sunmak için burada bir program icra ettik. İzmir İl Başkanlığımız, İzmir'in diğer ilçelerinde de benzer programı icra etti ve icra etmeye devam ediyor. Zaten İzmir İl Başkanımızla, diğer partililerimizle ve halkımızla beraberdik. 12 askerimiz, 12 kahramanımız bu topraklar için bu toprağa düştüler. Hepimizin ciğeri yandı. Aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Bununla birlikte bugün bazı gerçekleri de ortaya koymak gerektiği düşüncesindeyiz. Bu memleketin birliği, bütünlüğü ve savunması konusunda siyaseten sorumluluk almış olan Adalet ve Kalkınma Partisi, 2002'de iktidar olduklarında neredeyse bitmiş, sıfır olmuş bir terör devralmışlardı. Ama 2006'da Oslo'da başlayan terörle müzakere süreci, 2009'da Suriye sınırlarındaki mayınların temizlenmesi ve memleketimize Ortadoğu'daki sığınmacılar, kaçaklar ve bunlar arasında her türlü terör örgütünün girmesi Türkiye'deki güvenlik ortamını derinden etkilemiş ve değiştirmiştir. Takip eden süreçte, Türkiye yeniden terör belasıyla adeta tanışmış ama bu dönemde müzakerelerin artarak devam etmesi, açılım süreci, teröre yapılacak operasyonların engellenmesi terörün daha da tırmanmasına neden olmuştur. 15 Temmuz 2016 kalkışmasından sonra Türkiye'de bir yandan FETÖ operasyonları yapılırken, diğer yandan PKK terör örgütüne ilave olarak Ortadoğu'daki selefi, cihatçı örgütlerin de Türkiye'ye geldiklerine ve burada tertiplendiklerine tanıklık ettik. İşte Türkiye, 22 yılın sonunda güvenlik olarak çok riskli bir döneme geldi. İçeride 13 milyon sığınmacı ve kaçak ve onlarla beraber memlekete doluşmuş IŞİD ve diğer selefi-cihatçı örgütler vardır. IŞİD'in bugün ana karargahı Türkiye'dedir. Yani hayatını kaybeden 12 Mehmetçiğimizin bize verdiği bir mesaj var; Türkiye'de milli beraberliğimize, bütünlüğümüze, ulus devlete ve üniter devlete yönelik terör tehditleri artık daha da genişlemiş ve derinleşmiştir. PKK terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde ne yazık ki sözde ordulaşma dönemine gelmiştir. Yeniden Mehmetçiklerimizin şehit olmasını istemiyorsak, teröre şimdi anlattığım bakış açısıyla bakılmalı ve terörün kökü devletin yapacağı devlet mücadelesiyle kazanılmalıdır. Bu artık ötelenemez ve ertelenemez bir gerçek haline gelmiştir. Biz Zafer Partisi olarak hükümet edenlerin devleti bu perspektifte yönetmesi gerektiğini ve yeni şehitlerin önlenmesi gerektiğini düşünüyoruz"

"KIŞ KOŞULLARINDA, KONAKLAMA İMKANLARININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ LAZIM"

12 askerin şehit edilmesinin ardından askerlerin barınma koşullarına ilişkin iddiaları yorumlayan Bayır, 'dezenformasyona fırsat tanımamak lazım' uyarısında bulundu. Bayır, şöyle dedi:

"Ben aynı zamanda güvenlik bilimci olarak şunu söylemeliyim; PKK terör örgütünün alandaki etkinliği büyük oranda kırılmıştır. Gerek kahraman Mehmetçiğimizin sürekli alanda olması, gerek teknolojik yeteneklerle büyük oranda kırılmıştır ama Suriye ve Irak'ın kuzeyinde ordulaşıyor oldukları gerçeğini görmemiz gerekiyor. Böyle bir saldırı olduğunda terör örgütü yandaşları çoğu zaman dezenformasyon başvururlar. Doğruluğunu bilmediğimiz videolar servis edilir. Bu bakımdan, bu videolarının çoğunun dezenformasyon amaçlı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde, Mart 2018'den beri devam ettirmekte olduğu Pençe Kilit operasyonları stratejik ve doğru bir manevradır. Kendisine Irak'ın kuzeyini adeta arka bahçe yapmış olan PKK'nın oradaki alan etkinliğini büyük oranda daraltmıştır. Dezenformasyona fırsat tanımamak lazım. Ancak bu kış koşullarında, o bölgede komanda birliklerimiz kalacaksa onların oradaki kış ve konaklama imkanlarının da yeniden gözden geçirilmesi, o bölgenin coğrafya ve iklim koşullarına uygun olması gerektiği de bir gerçektir. Ama son söz şudur; yoğun olarak dezenformasyon yapılır, bu dezenformasyonun bir parçası olmamakta fayda vardır."