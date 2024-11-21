Zafer Partisi\'ne Polis Müdahalesi

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(İSTANBUL)- Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın Kerkük'te yaşananlara ilişkin Irak Konsolosluğu önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. İl Başkanı Hakan Akşit, "Irak Konsolosluğu önünde Kerkük'te yapılanları protesto etmek ve dikkati çekmek için toplandık. Ama polis müdahalesine uğradık" dedi.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit ve ilçe teşkilatları, Kerkük için Irak Başkonsolosluğu'nun önünde basın açıklaması yapmak istedi. Açıklamaya polis izin vermedi ve Zafer Partisi yöneticilerine müdahale etti. Müdahalenin ardından İl Başkan Akşit, kısa bir konuşma yaptı.

Akşit, "Irak Konsolosluğu önünde Kerkük'te yapılanları protesto etmek ve dikkati çekmek için toplandık. Kerkük'teki Türkmen kardeşlerimiz için buradayız ama polis müdahalesine uğradık. Irak'ta Kerkük'te genel nüfus sayımı yapılacak. Kerkük'te bu nüfus sayımını bahane ederek Erbil ve Süleymaniye'den 10 binlerce Kürt, Kerkük'e getiriliyor. Kerkük'te Türk nüfusunun yerine Kürt nüfusu yerleştirilmeye çalışılıyor. Kerkük sırf Irak'ın sırf Türkmenlerin sorunu değildir, tüm Türklerin, Türkiye'nin sorunudur" ifadesini kullandı.