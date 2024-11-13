Zaharova: Yanıtımız Yıkıcı Olacak - Son Dakika
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Zaharova: Yanıtımız Yıkıcı Olacak

Zaharova, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırması durumunda Batılı ülkeler için yıkıcı yanıt vereceklerini söyledi.

13.11.2024 18:16
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rus topraklarını vurmasına izin verilmesi durumunda buna yanıt vereceklerini belirterek "Bu yanıt, onlar (Batılı ülkeler) için yıkıcı olacak." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Batı'nın Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin vermesi ihtimalini değerlendiren Zaharova, Washington, Londra, Paris ve Brüksel'in "ateşle oynadıklarını" belirtti.

Zaharova, "Eğer Kiev'e bu konuda izin verilirse, bunu, NATO ülkelerinin Rusya ile doğrudan silahlı çatışmaya girmesi olarak değerlendireceğiz. Bu da çatışmanın özü ve doğasını değiştirecek. Batılı uzun menzilli sistemlerin topraklarımıza yönelik kullanılmasına kaçınılmaz olarak yanıt verilecek. Bu yanıt, onlar (Batılı ülkeler) için yıkıcı olacak." şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin NATO ülkelerine "Ukrayna'ya askeri desteği artırma" çağrısını da değerlendiren Zaharova, bu çağrının, gerginliğin azaltılmasına, müzakerelerin başlatılmasına ve meselenin siyasi diplomatik yöntemle çözülmesine yönelik olmadığını kaydetti.

Zaharova, Ukrayna konusunda barışa ulaşılmasının Batı'nın planlarında yer almadığını söyleyerek "Batı, Ukrayna'nın eliyle ülkemize yönelik hibrit savaşı sürdürme niyetinde." ifadesini kullandı.

Baltık Denizi'ndeki duruma değinen Zaharova, "Baltık Denizi'nin, NATO'nun iç sularına dönüşmesine izin vermeyeceklerini" belirtti.

Sözcü Zaharova, Moldova'nın, kendi topraklarına geçen hafta düşen insansız hava araçlarının (İHA) Rusya'ya ait olduğu yönündeki açıklamasının ise "asılsız" olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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