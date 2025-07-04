Zaporijya NGS Tehlikede!

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya'nın kontrolünde bulunan Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) tüm dış güç kaynağını kaybettiğini ve güvenlik durumunun son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşıma göre, Grossi, Zaporijya NGS'ye ilişkin açıklama yaptı.

Grossi, santralin bugün tüm harici elektrik bağlantısını kaybettiğini bildirdi.

Bunun, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 9. kesinti olduğunu ve 2023 sonundan bu yana ise ilk kez yaşandığını kaydeden Grossi, "Santral şu anda acil durum dizel jeneratörleriyle çalışıyor, bu da nükleer güvenliğin son derece tehlikeli bir durumda olduğunu ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, geçen hafta Zaporijya NGS'ye yönelik insansız hava araçları ile saldırı düzenlediğini anımsatarak, UAEA'nın buna dair tepki göstermesini beklediklerini vurgulamıştı.

Zaharova, "UAEA Sekreterliğinin, Kiev yönetiminin bu eylemleriyle ilgili herhangi bir tepkide bulunmamasından dolayı üzgünüz. UAEA ve Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardan, Kiev yönetiminin suç içeren eylemlerini gerekli şekilde değerlendirmesini talep edeceğiz." diye konuşmuştu.