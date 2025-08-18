Zelenskiy: ABD'nin Güçlü Sinyali Önemli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "ABD'nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli." dedi.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı öncesi basına açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "ABD'nin bu kadar güçlü bir sinyal vermesi ve güvenlik garantilerine hazır olması çok önemli." diye konuştu.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.