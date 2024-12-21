Zelenskiy, Neriman Celal'ı Büyükelçi Atadı - Son Dakika
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Zelenskiy, Neriman Celal'ı Büyükelçi Atadı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kırım Tatarı Neriman Celal'ı Ankara Büyükelçisi olarak atadı.

21.12.2024 00:16
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'ın, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdiklerini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Gün içinde hükümet olarak bazı önemli kararlar aldıklarını belirten Zelenskiy, "Bugün diplomatik ekibimizle birlikte yeni Ukrayna büyükelçilerinin listesini onayladık." dedi.

Zelenskiy, Ukraynalı diplomatların farklı ülkelere atanmasına ilişkin 30 kararı onayladığını ifade ederek, birkaç ay önce Rus esaretinden kurtulan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdiklerini bildirdi.

Kararlar kapsamında Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) ile NATO'daki temsilciliklerine atanacak yeni diplomatların isimlerini de paylaşan Zelenskiy, "Bu ve diğer kararnameler diplomatik prosedürlere göre kısa süre içerisinde yayınlanacak." diye konuştu.

Zelenskiy, ayrıca Rus ordusunun bu sabah Kiev'e düzenlediği füze saldırısına da tepki göstererek, Rusya'ya karşı uluslararası baskının artması gerektiğini savundu.

Bir kişinin ölmesi ve birkaç kişinin yaralanmasına neden olan saldırıda bir kilise ve Arnavutluk, Arjantin, Filistin, Kuzey Makedonya, Portekiz ile Karadağ'ın diplomatik misyonların yer aldığı alanın da hasar gördüğünü anlatan Zelenskiy, saldırıyı bir terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Neriman Celal 28 Haziran'da serbest bırakılmıştı

KTMM Başkan Yardımcısı Neriman Celal, 2021'de Kırım'da Rus güvenlik güçlerince esir alınmıştı. Rus istihbaratı Akmescit yakınındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021'de bir sabotaj eylemi düzenlendiğini iddia etmiş, eylemin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ile KTMM tarafından organize edildiğini ileri sürmüş ve bu kapsamda Celal tutuklanmıştı.

Celal, Rusya ile Ukrayna arasında 28 Haziran 2024'te yapılan esir takası sonucu serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy, Neriman Celal'ı Büyükelçi Atadı - Son Dakika

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