Zelenskiy, Trump'tan Barış İçin Destek İstiyor
Zelenskiy, Trump'tan Barış İçin Destek İstiyor

18.08.2025 22:10
Ukrayna Başkanı Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde savaşı durdurma ve güvenlik garantileri talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "(ABD) Başkan (Donald) Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik." dedi.

Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Trump ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Başkan Trump'ın bu (Rusya-Ukrayna) savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik." diyen Zelenskiy, "Bu savaşı durdurmamız, Rusya'yı durdurmamız gerekiyor ve Amerika ile Avrupa'daki ortaklarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve güçlü bir halk olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, üçlü görüşmeye hazır olduklarını dile getirdi.

"Seçimlere açığız" mesajı

Ukrayna'da seçim yapmaya açık olup olmadığına ilişkin soruya ise Zelenskiy, "Tabii ki seçimlere açığız. Evet. Bunun için güvenliği sağlamak zorundayız." dedi.

Zelenskiy, savaş sırasında seçim yapılamayacağını vurguladı.

Ukrayna'nın şu anda ABD'den silah satın alma imkanı olduğunu işaret eden Zelenskiy, bunun için ayrıca NATO programı üzerinden ödeme yapan Avrupalı ortaklarına da teşekkür etti.

Zelenskiy, barış anlaşmasının sağlanması için güvenlik garantileri olarak Trump'tan "silah, insan kaynağı, eğitim ve istihbarat konusunda her şeyi istediklerini" dile getirdi.

"Takım elbiseye benzer" yeni tarz

Zelenskiy'nin, şubattaki görüşmede giydiği ve Trump'ın eleştirisine yol açan askeri üniformanın aksine siyah bir ceket ve gömlek giymesi ancak kravat takmaması dikkati çekti.

Daha önceki görüşmede Zelenskiy'e "Bir takım elbiseniz var mı?" sorusunu yönelten gazeteci Brian Glenn, bu görüşmede söz alarak "Öncelikle, Başkan Zelenskiy, o takım elbiseyle muhteşem görünüyorsunuz. Çok yakışmış" ifadesini kullandı.

Trump, araya girip önceki görüşmeyi işaret ederek Zelenskiy'e hitaben "(Söz konusu görüşmede) Sana saldıran oydu" ifadesini kullandı. Zelenskiy de gülümseyerek "Hatırlıyorum" yanıtını verdi.

Zelenskiy, konuya ilişkin Glenn'e cevaben "(Sen) Aynı takım elbiseyi giyiyorsun. Ben değiştim, sen değişmedin" ifadesini kullandı. Karşılıklı konuşmalar, görüşme esnasında gülüşmelere neden oldu.

Ukrayna liderinin kıyafeti, görüşmeyi izleyen basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı. ABD basınında, bu kıyafet "takım elbiseye benzer tarz" olarak tanımlandı.

Melania Trump'a mektup

Görüşmede Zelenskiy, eşi Olena Zelenska'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a hitaben yazdığı mektubu, Donald Trump'a teslim etti. Zelenskiy'nin, bizzat uzattığı mektuba ilişkin "hassas içerik" nitelendirmesi gülüşmelere neden oldu.

İki lider arasındaki görüşmede, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katılacak.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

22:10
