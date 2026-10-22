Zeybek, MKK verilerine göre sanayide bir ayda 560 milyar TL erime yaşandığını savundu

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Fon tokatçılığının ardından sektörler tepetaklak yuvarlanıyor. İktidarın ekonomi yönetimi, sermaye piyasalarında güveni sağlayacak denetim ve şeffaflığı tesis etmekte yetersiz kalmıştır. Türkiye'de ne yazık ki piyasalar bir korku sarmalının içinde. Bu korkuyu yaratan da Türkiye'yi sözüm ona uçurup kaçırdığını söyleyen AK Parti iktidarıdır" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından, fon krizine ilişkin paylaşım yaptı. Zeybek'in paylaşımı şöyle:

"Nereden nereye... Fon tokatçılığının ardından sektörler tepetaklak yuvarlanıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilerini karşılaştırdığımızda ortaya çıkan tablo içler acısı. Yalnızca bir ayda sanayi sektöründe yaklaşık 560 milyar TL erime yaşandı. Portföy değeri yüzde 23,24 azaldı. Teknoloji sektöründe yaklaşık 200 milyar TL erime yaşandı. Portföy değeri yüzde 27,78 azaldı. Hizmetler sektöründe yaklaşık 330 milyar TL erime yaşandı. Portföy değeri yüzde 17,10 azaldı. Mali sektörde yaklaşık 970 milyar TL erime yaşandı. Portföy değeri yüzde 25,26 azaldı. Üstelik mali sektörden banka hisselerini ayırdığımızda, banka dışındaki mali hisselerin portföy değerinde yaklaşık 930 milyar TL'lik, yüzde 38,3'lük bir küçülme görülüyor.

Bu dönemde ortaya çıkan tablo, sermaye piyasalarında güvenin ne kadar ağır yara aldığını gösteriyor. Bu iktidarın ekonomi yönetimi, sermaye piyasalarında güveni sağlayacak denetim ve şeffaflığı tesis etmekte yetersiz kalmıştır. Türkiye'de ne yazık ki piyasalar bir korku sarmalının içinde. Bu korkuyu yaratan da Türkiye'yi sözüm ona uçurup kaçırdığını söyleyen AK Parti iktidarıdır."