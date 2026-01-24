Zeydan Karalar'ın Tutukluluğunun 200'üncü Günü... Adanalı Yurttaş: "Zeydan Başkansız Adana Ölü. O Çıkınca Hepimiz Canlanacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zeydan Karalar'ın Tutukluluğunun 200'üncü Günü... Adanalı Yurttaş: "Zeydan Başkansız Adana Ölü. O Çıkınca Hepimiz Canlanacağız"

24.01.2026 15:58  Güncelleme: 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için tutukluluğunun 200’üncü gününde düzenlenen destek mitingine katılan yurttaş, Zeydan'a olan desteğini, "Herkes bilir bu 200 günlük tecritin siyasi suç olduğunu. Tek suçu AKP’yi yenmek, Adana'da silmek. Belediyeleri temizlemek. Bunu buradaki bütün Adanalılar biliyor. Türkiye'deki sağcısı, solcusu, dindarı, liberali, demokratı herkes biliyor ama korkudan konuşamıyor" sözleriyle anlattı. Bir diğer yurttaş ise "Zeydan başkansız Adana ölü. O çıkınca hepimiz canlanacağız. Ona ihtiyacımız var. Babamız, kaptanımız. Onsuz olmuyor" diye konuştu.

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için tutukluluğunun 200'üncü gününde düzenlenen destek mitingine katılan yurttaş,  "Herkes bilir bu 200 günlük tecritin siyasi suç olduğunu. Tek suçu AKP'yi yenmek, Adana'da silmek. Belediyeleri temizlemek. Bunu buradaki bütün Adanalılar biliyor. Türkiye'deki sağcısı, solcusu, dindarı, liberali, demokratı herkes biliyor ama korkudan konuşamıyor" dedi. Bir diğer yurttaş ise "Zeydan başkansız Adana ölü. O çıkınca hepimiz canlanacağız. Ona ihtiyacımız var. Babamız, kaptanımız. Onsuz olmuyor" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için tutukluluğunun 200'üncü gününde Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde miting düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde yapılan mitingde bir araya gelen Adanalı yurttaşlar, Zeydan Karalar'a olan desteklerini ANKA Haber Ajansı mikrofonlarına anlattı.

Bir yurttaş, "Adana, Zeydan Başkan için sokağa döküldü. İlk Kurtuluş Mücadelesi Adana'da başladı. Son kurtuluş mücadelesi olmayacak ama mücadeleye devam edeceğiz. Adanalı hızlı mı? Adana'dan Silivri'ye kadar yürür efendim. Zeydan Başkan'ı alacağız. Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber ya hiçbirimiz" diye konuştu.

"Silivri'de ne işi var?"

Bir başka yurttaş ise "Hepimiz arkasındayız. Diyecek bir şey kalmadı. Şu topluma bir baksınlar. Zeydan gibi başkan var mı Türkiye'de? Bir baksınlar. Arkasındayız. Silivri'de ne işi var? Açın kapıları gardiyan. Alacağız Allah izin verirse. Haklıyız, güçlüyüz, hep beraberiz" ifadelerini kullandı.

"Zeydan Başkan'ın mutlaka hizmetlerinden bu insanların mahrum kalmaması lazım"

"Zeydan Başkan suçlu olsa bu kadar seven insan bir araya gelmez" diyen bir başka Adanalı yurttaş ise Karalar'a desteğini, "Zeydan Başkan gerçekten suçsuzdur. Zeydan Başkan'ın mutlaka hizmetlerinden bu insanların mahrum kalmaması lazım. İnşallah kısa zamanda çıkacaktır. İnşallah hizmetlerine en iyi şekilde devam edecektir" sözleriyle anlattı.

"Zeydan'ı dağlar, taşlar; Pozantı'nın tüm köyleri dört gözle, hasretle bekliyor"

Mitinge Adana'nın Pozantı ilçesinden geldiğini anlatan bir yurttaş da "Pozantı'nın 16 tane köyü var. Genellikle sağ kesimdedir ama Zeydan'ı dağlar, taşlar; Pozantı'nın tüm köyleri dört gözle, hasretle bekliyor. Biz de bekliyoruz. Bu bekleme, vatandaş beklemesinin ötesinde bir adalet, cumhuriyet ve aydınlık beklemesidir. Zeydan tam o adam" dedi.

"Gerçekten utanıyoruz, sıkılıyoruz yapılanlardan"

"Zeydan Başkan'ın Silivri'de ne işi var?" diye soran bir yurttaş da "Yargılanacaksa Adana'da yargılansın. Hak, hukuk, adalet diyoruz biz. Gerçek adalet istiyoruz. Suçu varsa Adana'da yargılansın. 'Çamur at izi kalsın' diye bir laf vardır. Gerçekten utanıyoruz, sıkılıyoruz yapılanlardan. İnşallah kendisi halkın içine gelir, tekrar birlikte oluruz" diye konuştu.

"Herkes biliyor ama korkudan konuşamıyor"

Bir başka yurttaş ise Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklu belediye başkanı Zeydan Karalar'a desteğini, "Bugün Türkiye'de CHP'lilerin, AKP'nin mahkemeleri üzerinden üzerimize bir kılıç gibi mahkeme yargıları var. Ama Adana burada. Peki AKP'nin yöneticileri nerede? Herkes bilir bu 200 günlük tecritin siyasi suç olduğunu. Tek suçu AKP'yi yenmek, Adana'da silmek. Belediyeleri temizlemek. Bunu buradaki bütün Adanalılar biliyor. Türkiye'deki sağcısı, solcusu, dindarı, liberali, demokratı herkes biliyor ama korkudan konuşamıyor" sözleriyle anlattı.

"Yolun sonuna kadar devam edeceğiz"

Altı buçuk aylık hamile olduğunu aktaran bir başka yurttaş da "Başkanımızı istiyoruz. Alacağız. Kızımla buradayım. İnşallah alacağız başkanımızı. Zeydan Başkan'a özgürlük diyoruz. Yolun sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

"Biz Zeydan Başkan'ın Adana'da yargılanmasını istiyoruz"

"Zeydan'sız Adana olmaz" diyen bir başka yurttaş da duygularını ve desteğini şöyle anlattı:

"Bu kadar oy vermiş insanlar onun hizmetini bekliyor. Zeydan başkanımızı Adana özlemiştir. Haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri zindanlarında tutulamaz. Tutmaya hakları yok. Ama maalesef belli bir iktidarın egosunu tatmin etme çabası, başkanımızı orada haksız ve hukuksuz, adaletsiz bir şekilde tutuyorlar. İddianame yok. Herhangi bir şey yok. Eğer bir şey varsa Adana'da yargılansın. Adana Cezaevi'nin etrafını bütün Adanalılar sarar. Biz Zeydan Başkan'ın Adana'da yargılanmasını istiyoruz. CHP'ye oy vermemiş vatandaşlar bile bu durumdan rahatsızdır. Herkes haksız yattığını biliyor. Zeydan Başkanımıza buradan selam gönderiyoruz. Buradayız, her zaman burada olacağız. İktidarın adaletsiz kanunlarına karşı halk olarak mücadele edeceğiz."

Bir diğer Adanalı ise "Zeydan benim öğrencim sayılır. Karakterini bilirim. O dediklerini yapacak karakterde değildir. Suçsuz yere siyasi olarak alınıp, yatırılmıştır. İnşallah dönecek, yine başkan olacak. Onu özledik" diye konuşurken, bir başkası "Zeydan başkansız Adana ölü. O çıkınca hepimiz canlanacağız. Ona ihtiyacımız var. Babamız, kaptanımız. Onsuz olmuyor. Adana ölü" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Zeydan Karalar, Yerel Haberler, Türkiye, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeydan Karalar'ın Tutukluluğunun 200'üncü Günü... Adanalı Yurttaş: 'Zeydan Başkansız Adana Ölü. O Çıkınca Hepimiz Canlanacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
ABD’den yeni İran hamlesi Yaptırım kararı alındı ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı

17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:16:27. #7.11#
SON DAKİKA: Zeydan Karalar'ın Tutukluluğunun 200'üncü Günü... Adanalı Yurttaş: "Zeydan Başkansız Adana Ölü. O Çıkınca Hepimiz Canlanacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.