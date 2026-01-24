Zeydan Karalar'ın Tutukluluğunun 200'üncü Günü... Adanalı Yurttaş: "Zeydan Başkansız Adana Ölü. O Çıkınca Hepimiz Canlanacağız"

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için tutukluluğunun 200'üncü gününde düzenlenen destek mitingine katılan yurttaş, "Herkes bilir bu 200 günlük tecritin siyasi suç olduğunu. Tek suçu AKP'yi yenmek, Adana'da silmek. Belediyeleri temizlemek. Bunu buradaki bütün Adanalılar biliyor. Türkiye'deki sağcısı, solcusu, dindarı, liberali, demokratı herkes biliyor ama korkudan konuşamıyor" dedi. Bir diğer yurttaş ise "Zeydan başkansız Adana ölü. O çıkınca hepimiz canlanacağız. Ona ihtiyacımız var. Babamız, kaptanımız. Onsuz olmuyor" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için tutukluluğunun 200'üncü gününde Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde miting düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde yapılan mitingde bir araya gelen Adanalı yurttaşlar, Zeydan Karalar'a olan desteklerini ANKA Haber Ajansı mikrofonlarına anlattı.

Bir yurttaş, "Adana, Zeydan Başkan için sokağa döküldü. İlk Kurtuluş Mücadelesi Adana'da başladı. Son kurtuluş mücadelesi olmayacak ama mücadeleye devam edeceğiz. Adanalı hızlı mı? Adana'dan Silivri'ye kadar yürür efendim. Zeydan Başkan'ı alacağız. Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber ya hiçbirimiz" diye konuştu.

"Silivri'de ne işi var?"

Bir başka yurttaş ise "Hepimiz arkasındayız. Diyecek bir şey kalmadı. Şu topluma bir baksınlar. Zeydan gibi başkan var mı Türkiye'de? Bir baksınlar. Arkasındayız. Silivri'de ne işi var? Açın kapıları gardiyan. Alacağız Allah izin verirse. Haklıyız, güçlüyüz, hep beraberiz" ifadelerini kullandı.

"Zeydan Başkan'ın mutlaka hizmetlerinden bu insanların mahrum kalmaması lazım"

"Zeydan Başkan suçlu olsa bu kadar seven insan bir araya gelmez" diyen bir başka Adanalı yurttaş ise Karalar'a desteğini, "Zeydan Başkan gerçekten suçsuzdur. Zeydan Başkan'ın mutlaka hizmetlerinden bu insanların mahrum kalmaması lazım. İnşallah kısa zamanda çıkacaktır. İnşallah hizmetlerine en iyi şekilde devam edecektir" sözleriyle anlattı.

"Zeydan'ı dağlar, taşlar; Pozantı'nın tüm köyleri dört gözle, hasretle bekliyor"

Mitinge Adana'nın Pozantı ilçesinden geldiğini anlatan bir yurttaş da "Pozantı'nın 16 tane köyü var. Genellikle sağ kesimdedir ama Zeydan'ı dağlar, taşlar; Pozantı'nın tüm köyleri dört gözle, hasretle bekliyor. Biz de bekliyoruz. Bu bekleme, vatandaş beklemesinin ötesinde bir adalet, cumhuriyet ve aydınlık beklemesidir. Zeydan tam o adam" dedi.

"Gerçekten utanıyoruz, sıkılıyoruz yapılanlardan"

"Zeydan Başkan'ın Silivri'de ne işi var?" diye soran bir yurttaş da "Yargılanacaksa Adana'da yargılansın. Hak, hukuk, adalet diyoruz biz. Gerçek adalet istiyoruz. Suçu varsa Adana'da yargılansın. 'Çamur at izi kalsın' diye bir laf vardır. Gerçekten utanıyoruz, sıkılıyoruz yapılanlardan. İnşallah kendisi halkın içine gelir, tekrar birlikte oluruz" diye konuştu.

"Herkes biliyor ama korkudan konuşamıyor"

Bir başka yurttaş ise Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklu belediye başkanı Zeydan Karalar'a desteğini, "Bugün Türkiye'de CHP'lilerin, AKP'nin mahkemeleri üzerinden üzerimize bir kılıç gibi mahkeme yargıları var. Ama Adana burada. Peki AKP'nin yöneticileri nerede? Herkes bilir bu 200 günlük tecritin siyasi suç olduğunu. Tek suçu AKP'yi yenmek, Adana'da silmek. Belediyeleri temizlemek. Bunu buradaki bütün Adanalılar biliyor. Türkiye'deki sağcısı, solcusu, dindarı, liberali, demokratı herkes biliyor ama korkudan konuşamıyor" sözleriyle anlattı.

"Yolun sonuna kadar devam edeceğiz"

Altı buçuk aylık hamile olduğunu aktaran bir başka yurttaş da "Başkanımızı istiyoruz. Alacağız. Kızımla buradayım. İnşallah alacağız başkanımızı. Zeydan Başkan'a özgürlük diyoruz. Yolun sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

"Biz Zeydan Başkan'ın Adana'da yargılanmasını istiyoruz"

"Zeydan'sız Adana olmaz" diyen bir başka yurttaş da duygularını ve desteğini şöyle anlattı:

"Bu kadar oy vermiş insanlar onun hizmetini bekliyor. Zeydan başkanımızı Adana özlemiştir. Haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri zindanlarında tutulamaz. Tutmaya hakları yok. Ama maalesef belli bir iktidarın egosunu tatmin etme çabası, başkanımızı orada haksız ve hukuksuz, adaletsiz bir şekilde tutuyorlar. İddianame yok. Herhangi bir şey yok. Eğer bir şey varsa Adana'da yargılansın. Adana Cezaevi'nin etrafını bütün Adanalılar sarar. Biz Zeydan Başkan'ın Adana'da yargılanmasını istiyoruz. CHP'ye oy vermemiş vatandaşlar bile bu durumdan rahatsızdır. Herkes haksız yattığını biliyor. Zeydan Başkanımıza buradan selam gönderiyoruz. Buradayız, her zaman burada olacağız. İktidarın adaletsiz kanunlarına karşı halk olarak mücadele edeceğiz."

Bir diğer Adanalı ise "Zeydan benim öğrencim sayılır. Karakterini bilirim. O dediklerini yapacak karakterde değildir. Suçsuz yere siyasi olarak alınıp, yatırılmıştır. İnşallah dönecek, yine başkan olacak. Onu özledik" diye konuşurken, bir başkası "Zeydan başkansız Adana ölü. O çıkınca hepimiz canlanacağız. Ona ihtiyacımız var. Babamız, kaptanımız. Onsuz olmuyor. Adana ölü" ifadesini kullandı.