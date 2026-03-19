Zeynep Erol\'a Kan Bağışında Gümüş Madalya

Zeynep Erol, 26. kan bağışının ardından Türk Kızılayı'ndan gümüş madalya aldı. Hedefi altın madalya.

ANKARA'da 2016 yılından itibaren Türk Kızılay'ına düzenli kan bağışı yapan Zeynep Erol'a (28) 26'ncı bağışın ardından gümüş madalya verildi. Erol, ağabeyi Ömer Faruk Erol'un da (29) 59 kez bağışta bulunduğunu belirterek, "Kan bağışı benim için yardımın ötesinde bir sorumluluk. Bu bizim için küçük görülse bile başka bir insanın hayatının devam edebilmesi için büyük bir vesile aslında" dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Zeynep Erol, 2016 yılından bu yana düzenli olarak Türk Kızılay'ına kan bağışı yapıyor. Erol'a, 26'ncı bağışın ardından Türk Kızılay Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler tarafından gümüş madalya verildi. Zeynep Erol, ağabeyi Ömer Faruk Erol'un da 2015 yılında bağış yapmaya başladığını ve onun da 59 kez bağışta bulunarak altın madalya sahibi olduğunu söyledi.

'KAN BAĞIŞINI ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM'

Zeynep Erol, "İnsanların hayatına dokunmak ve hayatlarına devam etmeleri için küçük de olsa bir parça yardımda bulunuyorum. Buna devam etmek istedim. Kan bağışı yapmak, beni her bağış yaptığımda mutlu etti. Ağabeyimin şu an bağış sayısı benden daha yüksek. Kendisi altın madalya sahibi oldu. Böyle bir şeyin aslında insanların yararına olduğunu ve küçük gibi görünen fakat insanlara büyük bir etkisi olan bir şey olduğunu fark ettim. Böylece ben de bu serüvenin içine kendimi dahil etmiş oldum. Benim de bugün itibarıyla 26 bağışım oldu. İnsana değer vermek, hayata değer vermek demek. Bir insanın yaşantısını, sevgisini, umudunu ve geleceğini yaşatmak buna bağlı. Belki bugün benim kana ihtiyacım yok; ama yarın kimin neye ihtiyacı olacağını bilemeyiz. Bu yüzden kan bağışını ben çok önemli buluyorum. Kan bağışı aslında benim için yardımın ötesinde bir sorumluluk. Bu bizim için küçük görülse bile başka bir insanın hayatının devam edebilmesi için büyük bir vesile aslında" dedi.

'HEDEFİM ALTIN MADALYA KAZANMAK'

Erol, kan vermenin herhangi bir zorluğu olmadığını belirterek, "Kan vermek süre olarak kısa ama etki olarak büyük olan bir şey. Burada insanlara şunu da söyleyebilirim. Eğer sağlığınız uygunsa kan bağışı yapmaktan hiç çekinmeyin. Bundan sonra da kaldığım yerden kan bağışı yapmaya devam edeceğim. Kan bağışı yapmak isteyenlere ve daha önce hiç yapmamış insanları da bu güzel duyguyu yaşamaya davet ediyorum. Bundan sonraki hedeflerimden bir tanesi de altın madalya kazanmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 11:22:37.
