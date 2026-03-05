Zeytinburnu\'nda Ceset Bulundu

ZEYTİNBURNU'nda denizde cesedi bulunan Fatmanur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler'in (8) son görüntüleri ortaya çıktı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde 1 Mart'ta denizde hareketsiz halde bulunan Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan anne ve kızın cenazeleri dün Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çelik'in kucağındaki kızıyla taksiye bindiği ve sahilde araçtan indiği görülüyor.