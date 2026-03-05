Zeytinburnu'nda Ceset Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeytinburnu'nda Ceset Bulundu

Zeytinburnu\'nda Ceset Bulundu
05.03.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatmanur Çelik ve kızı Hifa'nın son görüntüleri ortaya çıktı, cenazeleri toprağa verildi.

ZEYTİNBURNU'nda denizde cesedi bulunan Fatmanur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler'in (8) son görüntüleri ortaya çıktı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde 1 Mart'ta denizde hareketsiz halde bulunan Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in hayatını kaybettiği belirlenmişti. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan anne ve kızın cenazeleri dün Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çelik'in kucağındaki kızıyla taksiye bindiği ve sahilde araçtan indiği görülüyor.

Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda Ceset Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler
İçişleri Bakanlığı’ndan İran açıklaması: Sınırda olağanüstü hareketlilik yok İçişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması: Sınırda olağanüstü hareketlilik yok
Sakatlıktan kurtuldu denen Ederson yine korkuttu Sakatlıktan kurtuldu denen Ederson yine korkuttu
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Zam beklentisi sonrası akın ettiler Uzun kuyruklar oluştu Zam beklentisi sonrası akın ettiler! Uzun kuyruklar oluştu
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı

15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
15:35
Real Madrid’de kriz: Arda Güler’i sırtından bıçakladılar
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 15:50:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Ceset Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.