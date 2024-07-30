Zeytinburnu'nda silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, şüpheli tutuklandı

Zeytinburnu'nda meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede, kavgaya karışan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerden biri yakalanarak tutuklandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

30.07.2024 11:39
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Zeytinburnu'nda 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Temmuz'da Ziya Gökalp Mahallesi'nde M.K'nin (25) hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede olaya karışan şüphelilerin B.S. (24), O.B. (23), E.İ. (25) ve U.K. (23) olduğu tespit edildi.

Maktul M.K'nin olaydan önce şüphelilerden O.B. ile alacak verecek meselesi nedeniyle kavga ederek darbettiği, bunun üzerine O.B. ve diğer şüphelilerin maktulün iş yerine gelip silahla ateş açarak ölümüne neden oldukları anlaşıldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada olaya karıştığı belirlenen şüphelilerden B.S'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Kavga, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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