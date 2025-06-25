Zihinsel Engelli Çocuğa Sokak Ortasında Darp

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Karayolu Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu bağırarak kovalamaya başladı.

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU TEKME TOKAT DARBETTİ

Saldırgandan kaçan çocuk, ara sokağa girerek çevredekilerden yardım istedi. Çocuğu yakalayıp tekme ve yumruklarla saldıran şüpheli, yere düşürdükten sonra da darbetmeye devam etti.

ÇEVREDEKİLER SADECE İZLEDİ

Çevredekilerin müdahale etmediği darp anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, zihinsel engelli çocuğun koşarak sokağa girdiği, burada kaldırımdaki bir kişiden yardım istediği anlar yer alırken şüphelinin yakaladığı çocuğu uzun süre tekme ve yumruklarla darbettiği ve çevredekilerin olaya müdahale etmediği görülüyor.

"NE AĞZI, NE BURNU, NE YÜZÜ KALMIŞTI"

Anne Ceylan K., "Ben evdeydim, saat 13.30 civarıydı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gittim. Gittiğimde oğlum tanınmaz bir haldeydi. Ne ağzı, ne burnu, ne yüzü kalmıştı. Kulağı mosmordu, yüzü paramparçaydı. Omzunda yırtılmalar, ezilmeler vardı. Kaslarında ve bağlarında hasar oluşmuştu. Oğlum resmen baygın durumdaydı. Oğlumun saldırıya uğradığı yerde bir kitap kafe var. Orayı seviyor, bazen gidip oturuyor. O gün de oradaymış. Koştururken bir bayana çarpmış. O bayan saldırganın annesi mi, sevgilisi mi bilmiyorum. Oğlum çarpınca hemen özür dilemiş, 'Abla kusura bakma' demiş. Ama kadın hakaret etmeye başlamış, sonra da oğlumu itmiş. Oğlum da 'Ben özür diledim, neden hala bağırıyorsun?' deyince aralarında sözlü tartışma yaşanmış. Sonra kadın ve yanındaki erkek oğluma küfür etmiş. Oğlum da karşılık verince, adam oğlumu kovalamaya başlamış" dedi.

"BU ŞİDDET DEĞİL, BU VAHŞET"

Saldırıya tanık olanların müdahale etmemesine de tepki gösteren Ceylan K., "Bu olay şiddet değil, bu darp değil, bu resmen öldürmeye teşebbüs. 12 yıldır ben bu çocuğa bir tokat bile atamadım. Gözümden sakındım. Ama biri çıkıp sokak ortasında ölümüne vuruyor. Bu şiddet değil, bu vahşet." diye konuştu.