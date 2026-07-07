Usta Sanatçı Zihni Göktay'a Veda

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Zihni Göktay için veda töreni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapıldı. Törene, başta Göktay ailesi ve sevenleri olmak üzere İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncuları ve çok sayıda dostu katıldı. Göktay'ın cenaze töreninde konuşan kızı Zeynep Göktay Dilbaz, tiyatroya başladığı yıllarda babasının kendisine yazdığı mektubu okudu, "Bu bir bayrak yarışıysa ben de sana yolun açık olsun diyorum güzel kızım. Yalnız, başa güreş amacın daima zirve olsun. En iyisini olmaya gayret göster. Yetenek yetmez sadece. Dürüst ahlak, sorumluluk duygusu, yığılmadan, yorulmadan, bıkmadan, azimle çalışmak gerek" dedi.

Önceki gece yaşamını yitiren Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Zihni Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene, başta Göktay ailesi ve sevenleri olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncuları ve çok sayıda sanatçı dostu katıldı. Veda töreni usta sanatçıya saygı duruşu ile başladı daha sonra sanatçının özgeçmişi okundu. Ardından ailesi adına kızı Zeynep Göktay Dilbaz babasının kendisine yazdığı mektubu okudu. Sözlerine "Ben babam gibi güzel konuşamadığım için onun bana bu mesleğe adım attığımda yazdığı yazıyı okuyacağım. Bu yazıda zaten onun yaşam felsefesini sanatına olan aşkını ve ailesine olan bağlılığını göreceksiniz. Hem de kendi ağzından dinlemiş olacaksınız" diyerek başladı.

"TÜRKİYE'DE KADIN OLMAK ZOR. TİYATROCU EVLİ VE ANNE BİR KADIN OLMAK ÇOK ÇOK DAHA ZOR"

Zihni Göktay'ın kızına yazdığı mektubundaki satırlar ise şunlar:

"Bana da 40 yıl önce babacığım destek olmuştu. Bu tattığım, bin bir zorluklarına rağmen seçmekte asla pişman olmadığım bu güzel sanatta ilk adımı atmak için. Bu bir bayrak yarışıysa ben de sana yolun açık olsun diyorum güzel kızım. Yalnız, başa güreş, amacın daima zirve olsun. En iyisini olmaya gayret göster. Yetenek yetmez sadece. Dürüst ahlak, sorumluluk duygusu, yığılmadan, yorulmadan, bıkmadan, azimle çalışmak gerek. Türkiye'de kadın olmak çok zor. Çalışan kadın olmak daha da zor. Çalışan tiyatrocu kadın olmak çok daha zor. Tiyatrocu evli kadın olmak çok çok zor. Tiyatrocu evli ve anne bir kadın olmak çok çok çok daha zor. Ben senin hepsini göğüsleyicilere inanıyorum. Kendine ve seyircine olan saygın tiyatroya olan saygının temelidir bunlar seni yükseklere çıkaracaktır. Şimdiler de Zihni Göktay'ın kızı Zeynep diyorlar. İleride Zeynep Göktay'ın babası desinler bana. Bu ülkede insanlar maalesef işini, eşini, aşını seçme özgürlüğüne kağıt üzerinde sahip gibi görünüyorlarsa da gerçek hayatta bu böyle olmuyor. Sen ilkini doğru seçtin ikincisini de doğru seçeceğinden kuşkum yok. Zaten başta ikisini doğru seçersen, aşını da seçme özgürlüğüne sahip oluyorsun. Zeynep'im unutma, ben ve annen öldüğümüz gün bile sahneye çıkmak zorundasın. Ölümümüzü yaz tatilinde getirmek elimizde değildir. 'Getirdin ama' Bu böyle bir sanattır. Güzellikler, şans başarı, sağlık mutluluklar geleceğinde ilerleyeceğin yolda sana yardımcı olsun. Yoluna halı olsun ki, ayaklarını diken yolda incinmesin. Haydi rastgele babişkon"

Törene, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden taziye mesajı gönderdi. İmamoğlu'nun mesajını İBB Başkanvekili Nuri Aslan okudu. İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"ZİHNİ GÖKTAY, KÖKLERİ BU TOPRAKLARIN KÜLTÜRÜNE VE GELENEĞİNE UZANAN KOCA BİR ÇINARDI"

"Ömrünü tiyatroya adayan, usta sanatçımız Zihni Göktay'ın vefatını öğrenmekten büyük bir üzüntü duydum. Zihni Göktay kökleri bu toprakların kültürüne ve geleneğine uzanan koca bir çınardı. Geleneksel tiyatromuzun en büyük, en kıymetli temsilcilerindendi. Anadolu'nun, İstanbul'un zengin kültüründen beslendi; sanatsal üretimiyle topluma nefes oldu. Ardında can verdiği birbirinden değerli karakterler, unutulmaz eserler, kahkahalar, hatıralar, alkışlar, yoğun bir sevgi ve sonsuz bir saygı bıraktı."

"YATTIĞIN YER İNCİTMESİN BÜYÜK USTA"

Zihni Göktay Doğu ile Batı, gelenek ile gelecek arasında bir köprüydü. Büyük bir usta olarak ardından gelen genç sanatçılara deneyimlerini aktarmak konusunda çok cömertti. Zarafeti ve iş disipliniyle her zaman örnek bir sanatçı kimliğini ortaya koymayı başardı. Değerli Zihni Göktay'la tanışmış, teşrik-i mesaide bulunmuş olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. İstanbul Şehir Tiyatrolarının büyük emektarı, tiyatromuzun usta ismi merhum Zihni Göktay'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Yattığın yer incitmesin büyük usta! Ekrem İmamoğlu, Silivri Zindanı!"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise konuşmasında şunları söyledi:

"HEPİMİZİN AKLINDA, KALBİNDE YER EDİNDİ"

"Saygıdeğer Göktay Ailesi, Türk Tiyatrosunun Kıymetli Mensupları, Değerli İstanbullular; bugün çok büyük bir ustayı, Zihni Göktay'ı sonsuzluğa uğurluyoruz. Türk tiyatrosunun duayeni 81 yaşında aramızdan ayrıldı ve 66 yıl boyunca sahnede kaldı. Ömrünü sanata adadı. Hepimizin aklında, kalbinde yer edinedi. ve tüm bunları yaparken bir kez olsun nahifliğinden, mütevazılığından vazgeçmedi. Büyük ustayı düşündüğümde aklıme meyve dolu ağaçlar geliyor. Çünkü ancak meyvesi olan ağacın başı eğiktir. Bilgisiyle, birikimiyle bize hep örnek olduğu için teşekkür ediyorum."

"TİYATROMUZUN VE MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

'Lüküs Hayat' dediğimizde aklımıza ilk Zihni Göktay'ın yüzü geldi. Pek çok filmde sesini duyduk; onu sokakta gördüğümüzde, 'Ağabey' diye sarıldık. Nice karakterler onun nefesiyle can buldu, nice kuşaklara tiyatro sevgisi ilk kez ondan aşılandı. Bizi bize anlattı. Onunla güldük, onunla hüzünlendik, onunla düşündük. Bizler, onun karakterlerinde kendimizi, ağabeyimizi, babamızı, dostumuzu gördük. Tam 53 yıl boyunca İBB Şehir Tiyatroları çatısı altında görev yaptı. Muhsin Ertuğrul'un açtığı o büyük yolda, usta-çırak geleneğinin en sadık koruyucularından biri olarak bu kuruma ömrünü verdi. Şehir Tiyatroları'nın asırlık hafızası oldu. Dile kolay; bu sahnelerde tam 72 farklı oyunda, binlerce kez perdenin açılmasını sağladı. Adını, kalplerimize altın harflerle yazdırdı. ve bu yalan dünyadan bir kuş tüyü hafifliğiyle göçüp gitti. Arkasında sanatla dolu bir ömrü miras bırakarak. Bazı insanlara öldü denmez. Yaşadı denir. İyi ki bu topraklarda yaşadı. İyi ki bizimle yaşadı. Huzurla uyu büyük usta. Ruhun şad olsun. Tiyatromuzun ve milletimizin başı sağ olsun"

Tönen, sanatçının naaşının omuzlar üstünde alkışlarla cenaze namazının kılınacağı Üsküdar Şakirin Camiine uğurlanmasıyla sona erdi. Göktay, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.