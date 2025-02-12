Zincir Markette Bıçakla Soygun Girişimi: Tutuklu Yargılandığı Davada İlginç Savunma - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zincir Markette Bıçakla Soygun Girişimi: Tutuklu Yargılandığı Davada İlginç Savunma

Zincir Markette Bıçakla Soygun Girişimi: Tutuklu Yargılandığı Davada İlginç Savunma

Bolu'da bir zincir markette kasiyeri bıçakla tehdit ederek para gasbeden İ.D. (20), suçunu kabul ederken bıçağı kanlı görünmesi için kırmızı pastel boya ile boyadığını açıkladı. Olay sonrası tutuklanan İ.D., duruşmada geçmişte yaşadığı maddi ve psikolojik sorunlardan bahsetti.

12.02.2025 13:30  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BOLU'da, gittiği zincir markette kasiyeri tehdit edip kasadaki paraları gasbeden İ.D. (20) tutuksuz yargılandığı davada, bıçağı kanlı gibi görünmesi için önceden kırmızı pastel boya ile boyadığını söyledi.

Olay, geçen yıl 4 Ekim'de akşam saatlerinde, Kültür Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Markete giden İ.D., bir süre dolaştıktan sonra müşterilerin çıkmasının ardından kasaya yöneldi. Şüpheli, elindeki bıçakla kasiyeri tehdit etti, kasadaki paraları gasbedip, kaçtı. Şüpheli, olaydan 2 saat sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakaladı. İ.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin paraları gasbettiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İ.D. hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Gece vakti silahla yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde yağma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından dava açıldı. İ.D.'nin çaldığı paralar avukatı aracılığıyla markete ödenmesi için adli emanete teslim edildi. İ.D.'nin tutukluluğu ev hapsine çevrildi.

İ.D. bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık İ.D.'nin yanı sıra kasada bıçakla tehdit ettiği marketin kasiyeri D.İ. ile marketin müdürü S.Ç de hazır bulundu. Bıçağı kırmızı pastel boyayla boyayarak, kanlı bıçak gibi görünmesini sağladığını söyleyen İ.D., soygun anını şöyle anlattı:

"Kasiyere kendilerine bir şey yapmayacağımı söyleyerek kasadaki paraları vermesini istedim. Daha sonra kasiyer ile birlikte marketin ofis bölümüne geçtik, orada da para vardı. Elimdeki bıçakla ofisteki bilgisayarları bıçaklayarak zarar verdim. Ailemle maddi sorunlarım vardı. Psikoloji sorunlar yaşıyordum. Yaptıklarımdan çok pişmanım. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Kasiyer D.İ. ise "Sessiz ol ve paraları çıkar' dedi. Çok korktum. Paraları aldı ve sonra ofis bölümüne götürdü beni. Bir ara biz müdürümle birlikte odadaki lavaboya kaçarak, içeriden kendimizi kilitledik. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Market müdürü S.Ç de şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi ve cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haber: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zincir Markette Bıçakla Soygun Girişimi: Tutuklu Yargılandığı Davada İlginç Savunma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:01 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu 20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
14:52 Sabiha Gökçen’de görüş mesafesi düştü uçuş trafiği aksadı Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı
14:27 Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan lider
14:09 Belediyede büyük skandal Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
12:10 Esenyurt’ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü
21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:17 Trump’ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor Trump'ın Gazze planı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
21:16 Galatasaray, Ankaragücü’nden Arda Ünyay’ı kadrosuna kattı Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
20:22 Sağlık Bakanlığı’ndan Der Spiegel’in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel'in yenidoğan iddialarına yanıt: Manipülasyon yapılıyor
20:01 Afyonkarahisar OSB’de 20 saat süren fabrika yangını İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti Afyonkarahisar OSB'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 15:32:51. #1.12#
SON DAKİKA: Zincir Markette Bıçakla Soygun Girişimi: Tutuklu Yargılandığı Davada İlginç Savunma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.