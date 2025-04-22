Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ziraat Bank Azerbaycan'ın 11. şubesi açıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan Bankalar Birliği Başkanı Zakir Nuriyev, Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ile Türk kurumları temsilcilerinin de katıldığı törenle, bankanın 11. şubesi olan Neftçiler hizmete girdi.

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir, yeni açılan şubede incelemelerde bulunan konuklara bilgi verdi.

Büyükelçi Akgün, banka çalışanlarıyla sohbet ederek başarı diledi, yeni şubenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Akgün, 11. şubesini açan Ziraat Bank Azerbaycan'ın yatırımcılar ve tüketiciler için çok önemli vazife üstlendiğini söyledi.

Akgün, Ziraat Bank Azerbaycan'ın Bakü'nün yanı sıra Sumgayıt, Gence ve Nahçıvan'da da şubelere sahip olduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin yüz akı bankacılık hizmetlerinin Azerbaycan çapında genişlediğini kaydetti.

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Demir, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 2014'ten bu yana hizmet verdiğini bildirdi.

Demir, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 10. yılını kutladıkları günlerde Ocak 2024'te Nahçıvan'da 10. şubeyi, Guba ilinde ise hizmet noktası açtıklarını belirtti.

Bugünkü açılışla Azerbaycan'daki şube sayısını 11'e çıkarttıklarını bildiren Demir, "Bu bizim için son derece kıvanç verici bir durum. Gelişerek devam edeceğiz. Uygun olan yerlerde, ihtiyaçlara göre yeni şubeler açacağız." dedi.

Demir, ilerleyen dönemde Azerbaycan çapında faaliyet gösteren ASAN Hizmet Merkezleri'nde hizmet noktaları açmaya yoğunlaşacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yolculuğumuzun ana temel noktası Azerbaycan'ın ilk 10 bankası arasında yer almak ve kalıcı olarak hizmetimize devam etmektir. İş insanlarının Azerbaycan ve Türkiye ile ticaretlerinde önemli aracılık rolü üstlenmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda özellikle dış ticaret konusunda tercih edilen bir banka durumuna geldik."