Zirai Don Tarımı Vurdu - Son Dakika
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Zirai Don Tarımı Vurdu

Zirai Don Tarımı Vurdu
24.05.2025 19:31
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TZOB Başkanı Bayraktar, Türkiye'de zirai donun büyük zararlar verdiğini ve tarihi bir afet yaşandığını söyledi.

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde zirai don vuran kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu. Türkiye'de 65 ilin mart ve nisan aylarındaki zirai dondan etkilendiğini ve ürünlerin tamamının zarar gördüğünü ifade eden Bayraktar, "Kahramanmaraş deprem afeti gibi tarihin en büyük tarımsal afetini yaşıyoruz" dedi.

Eskişehir'de mart ve nisan aylarında etkili olan zirai don, sağanak ve dolu tarım alanlarını olumsuz etkiledi. Sivrihisar ve Mahmudiye ilçelerinde meyve bahçelerinde rekolte düşüşü yaşanırken, Mihalıççık'a özgü olan kirazların da tamamı yandı. Büyük zararın meydana geldiği Mihalıççık ilçesindeki meyve bahçelerini ziyaret eden TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, incelemelerde bulunarak çiftçilerden bilgi aldı.

'TARİHİMİZDE GÖRMEDİK'

Kiraz bahçesindeki incelemelerinin ardından konuşan Şemsi Bayraktar, yaşanan zirai donun Kahramanmaraş merkezli depremler kadar hasar bıraktığını söyledi. 65 ilin zirai dondan etkilendiğini dile getiren Bayraktar, "Yaşadığımız doğal afetler ülkemi çok derinden etkiliyor ama en fazla etkilediği sektör tarım sektörü oldu. Mevsimsel kayışlar tarım sektörüne çok ciddi zarar vermiş görünüyor. Nisan ayında bir miktar yağış geldi buna sevindik. Kar yağışı geldi ama beklemediğimiz bir olay oldu, ardından don felaketi geldi. Son yıllarda doğal afetlerin sayısı artıyor, 2024 yılında sayı 1257'ye ulaştı. Bu sayı 2014 yılında 500 seviyesindeydi. 2025 yılına da çok hızlı bir şekilde başladık. Doğal afet sayısının artacağını görüyoruz ama daha önemli doğal afetlerin şiddeti artıyor. Bu sene sıfırın altında 15- 20 dereceleri gördük. Bu son 30 yılın en düşük ısı değerleri. Buna hiçbir ürünün dayanması mümkün değil. Ben aşağı yukarı 30 ili gezdim. Gördüğüm, özellikle don felaketi bütün ürünlere yüzde 100'e varan oranlarda zarar vermiş durumda. Özellikle Eskişehir'de oda başkanları ve tarım müdürlükleriyle yapılan çalışmalarda Sivrihisar, Sarıcakaya, Mihalgazi, Mahmudiye, Seyitgazi, Çifteler, Han, Beylikova ilçelerinde yüzde yüze varan zararlar var. Böyle bir afeti Allah bir daha göstermesin. Bakın bu, deprem gibi bir afet. Kahramanmaraş depremini biliyorsunuz. 65 vilayeti kapsayan bu afet deprem afeti gibi büyük bir afettir ve tarihimizin en büyük tarımsal afetini yaşıyoruz. Hem ürün sayısı hem de il sayısı açısından çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız" dedi.

'7- 8 MİLYON ZARARIM VAR'

Mihalıççık ilçesinde yaklaşık 20 yıldır kiraz üretimi yapan Tamer Dönmez, zirai don sonrasında üreticilerin büyük oranda zarar yaşadığını söyledi. Dönmez, "Bu yıl bölgemizde olağanüstü bir durum yaşandı. Benim ve tüm üreticilerin kiraz üretimi sıfır diyebiliriz. Bu yıl çiftçilerimiz genellikle kiraz üretimine yönelmişti, ben dahil herkes bu don olayından mağdur oldu. Üretimimiz sıfır diyebiliriz, sadece ağaçların rutin bakımlarını yapıp, seneyi atlatmaya çalışacağız ama maddi olarak tüm üreticilerin büyük kayıpları var. Şu anda içerisinde bulunduğumuz bahçe 50 dönüm, 2 bin civarında ağaç var. Geçen yıl 60 ton civarında bir üretim olmuştu. Daha önceki yıl 80'i de geçmişti. Benim yaklaşık 7- 8 milyon zararım var. Bu kadar geniş kapsamlı, bölgeyi tamamen götüren bir afeti ilk defa yaşıyoruz. Geçmiş yıllardaki don olaylarında yüzde 30- 40 civarında meyve alabiliyorduk ama bu sene hiç meyvemiz yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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