Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni, üniversitenin 100. kuruluş yıl dönümü kutlamalarıyla birlikte gerçekleştirildi. Törende 3 bin 200 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Törende konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, mezun öğrencileri kutladı ve başarılar diledi. Tören sırasında Filistin'e destek mesajları verildi ve bazı öğrenci ve yakınları sıcak hava nedeniyle fenalaştı. Mezun olan öğrencilere belgeleri dağıtıldı ve birinci olan öğrencilere başarı belgelerinin yanı sıra hediyeler verildi. Ayrıca, bir esnaf kadın olan Gülümser Kahveci, üniversite birincisi olarak mezun oldu ve bu başarısıyla mutluluk yaşadı.

02.06.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversitenin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı akademik yılda 3 bin 200 öğrenci Kemal Köksal Stadyumu'nda düzenlenen törende mezuniyet sevinci yaşadı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, bu anlamlı günde, başarı dolu yolculuğun sonuna gelmiş olmanın gururunu yaşayan öğrencilerle birlikte bu mutluluğu paylaştıklarını belirterek, mezun öğrencileri kutladı.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de hayata atılan öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Filistin halkına karşı yapılan ve adeta tüm dünyanın insanlık sınavı haline gelen zulmü anmak istediğini dile getiren Özölçer, "İnsanların tüm değerlerini ayaklar altına alarak kadın, çocuk, sivil hatta bebek ölümlerinin son bulmasını diliyorum. Yıllardır devam eden İsrail sorunu karşısında sessiz kalan sözde gelişmiş devletlerin tarihe kara bir leke olarak geçeceklerini de biliyorum." dedi.

Mezun olan öğrencilerin ant içtiği törende, öğrenciler ve öğretim görevlileri bir süre yürüdü.

Yürüyüşü sırasında çeşitli pankartlar taşıyan öğrencilerden bazıları Filistin'e destek mesajları verdi. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri de "Filistin bu sene mezun veremedi, dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açtı.

Tören sırasında sıcak hava nedeniyle bazı öğrenci ve yakınları fenalaştı. Bayılan öğrenci ve yakınları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Fakülte ve yüksekokullardan mezun öğrencilere, belgeleri dağıtıldı. Bölümlerinde birinci olan öğrencilere başarı belgelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

Esnaf kadın üniversiteyi birincilikle bitirmenin mutluluğunu yaşadı

Kentte esnaflık yapan bir çocuk annesi 43 yaşındaki Gülümser Kahveci de eğitim sürecinde yarım kalan hayalini gerçekleştirerek kazandığı üniversiteden okul birincisi olarak mezun oldu.

Cam, çerçeve imalatı ve satışı yapan dükkan çalıştıran, liseyi bitirmesinin üzerinden geçen 20 yılın ardından yeğeninin teşvikiyle üniversite sınavına girerek Tarih Bölümü'nü kazanan Kahveci, hayalini kurduğu üniversiteyi 3,94 not ortalamasıyla okul birincisi olarak bitirmenin gururunu yaşadı.

Kahveci, gazetecilere, 4 yıl önce üniversite hayatına başladığını belirterek, "4 yıl sonra amaç edindiğim gibi üniversite birincisi olarak bugün mezun oluyorum ve çok mutluyum. Hayatta her şeyin eğitimle olabileceğine inanıyorum. Bu nedenle 20 yıl sonra üniversite okumaya karar verdim ve bu hayalimi gerçekleştirdim, mutlu ve gururluyum." diye konuştu.

Törende, öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyeti kutladı.

Öte yandan tören için binlerce aracın geldiği kentin girişlerinde ailelerin otoparklara yönlendirilmesi için çadırlar kuruldu. Polis ekipleri, trafik akışında sorun yaşanmaması için yoğun mesai harcadı.

Törene Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, akademisyenler ve öğrencilerin yakınları katıldı.

Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Filistin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:13 Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
21:15 Mide bulandıran iddia Hatay’da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı Mide bulandıran iddia! Hatay'da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı
19:14 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti İşte çıkan sonuçlar 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti! İşte çıkan sonuçlar
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
22:07 Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu’nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
20:27 Portekiz’de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti Portekiz'de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti
20:24 Ali Koç’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz
20:04 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası
19:38 Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 00:42:53. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement