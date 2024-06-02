Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversitenin 100. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı akademik yılda 3 bin 200 öğrenci Kemal Köksal Stadyumu'nda düzenlenen törende mezuniyet sevinci yaşadı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, bu anlamlı günde, başarı dolu yolculuğun sonuna gelmiş olmanın gururunu yaşayan öğrencilerle birlikte bu mutluluğu paylaştıklarını belirterek, mezun öğrencileri kutladı.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de hayata atılan öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Filistin halkına karşı yapılan ve adeta tüm dünyanın insanlık sınavı haline gelen zulmü anmak istediğini dile getiren Özölçer, "İnsanların tüm değerlerini ayaklar altına alarak kadın, çocuk, sivil hatta bebek ölümlerinin son bulmasını diliyorum. Yıllardır devam eden İsrail sorunu karşısında sessiz kalan sözde gelişmiş devletlerin tarihe kara bir leke olarak geçeceklerini de biliyorum." dedi.

Mezun olan öğrencilerin ant içtiği törende, öğrenciler ve öğretim görevlileri bir süre yürüdü.

Yürüyüşü sırasında çeşitli pankartlar taşıyan öğrencilerden bazıları Filistin'e destek mesajları verdi. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri de "Filistin bu sene mezun veremedi, dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açtı.

Tören sırasında sıcak hava nedeniyle bazı öğrenci ve yakınları fenalaştı. Bayılan öğrenci ve yakınları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Fakülte ve yüksekokullardan mezun öğrencilere, belgeleri dağıtıldı. Bölümlerinde birinci olan öğrencilere başarı belgelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

Esnaf kadın üniversiteyi birincilikle bitirmenin mutluluğunu yaşadı

Kentte esnaflık yapan bir çocuk annesi 43 yaşındaki Gülümser Kahveci de eğitim sürecinde yarım kalan hayalini gerçekleştirerek kazandığı üniversiteden okul birincisi olarak mezun oldu.

Cam, çerçeve imalatı ve satışı yapan dükkan çalıştıran, liseyi bitirmesinin üzerinden geçen 20 yılın ardından yeğeninin teşvikiyle üniversite sınavına girerek Tarih Bölümü'nü kazanan Kahveci, hayalini kurduğu üniversiteyi 3,94 not ortalamasıyla okul birincisi olarak bitirmenin gururunu yaşadı.

Kahveci, gazetecilere, 4 yıl önce üniversite hayatına başladığını belirterek, "4 yıl sonra amaç edindiğim gibi üniversite birincisi olarak bugün mezun oluyorum ve çok mutluyum. Hayatta her şeyin eğitimle olabileceğine inanıyorum. Bu nedenle 20 yıl sonra üniversite okumaya karar verdim ve bu hayalimi gerçekleştirdim, mutlu ve gururluyum." diye konuştu.

Törende, öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyeti kutladı.

Öte yandan tören için binlerce aracın geldiği kentin girişlerinde ailelerin otoparklara yönlendirilmesi için çadırlar kuruldu. Polis ekipleri, trafik akışında sorun yaşanmaması için yoğun mesai harcadı.

Törene Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, akademisyenler ve öğrencilerin yakınları katıldı.