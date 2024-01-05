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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde deniz mayını bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde deniz mayını bulundu

Ereğli Limanı Bozhane mevkisinde avlanan balıkçılar, ağlarına takılan top şeklindeki cismin deniz mayını olduğunu fark etti. Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verilerek bölgeye ekipler gönderildi. Tekneler başka yere yönlendirilirken, Ereğli Limanı trafiğe kapatıldı. İstanbul'dan bir ekip, mayının imha edilmesi için yola çıktı.

Zonguldak\'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde deniz mayını bulundu
05.01.2024 - 16:14,  Güncelleme: 16:15
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.

Ereğli Limanı Bozhane mevkisinde balıkçılar, ağlarına top şeklinde cismin takıldığını fark etti.

Limana getirilerek kıyıya çıkarılan cismin incelenmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verildi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede, cismin deniz mayını olduğunu belirledi.

Bunun üzerine alandaki tekneler başka yere yönlendirilerek, bölge emniyet şeridine alındı. Ereğli Limanı da araç trafiğine kapatıldı.

Mayının imha edilmesi için İstanbul'dan bir ekibin yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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