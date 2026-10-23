Zonguldak Kilimli\'de grizu patlamasında 2 işçi yaşamını yitirdi, 5 işçi yaralandı

(ANKARA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında iki işçi hayatını kaybetti, beş işçi yaralandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yaralılardan ikisinin yanıkları nedeniyle entübe edildiğini, birinin Ankara'ya sevk edildiğini, bir yaralının da sevk hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi. Hacıbektaşoğlu, madende ulaşılan bir işçinin çıkarılmaya çalışıldığını belirtti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında iki işçi hayatını kaybetti, beş işçi yaralandı. Yaralıların kaldırıldığı hastane önünde açıklama yapan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"İkisi burada, şuuru açık. Az önce gördüm. İkisi de yanık olduğu için entübe edildi. Bir tanesi Ankara'ya sevk edildi. Bir hastamızı da saat 12.00'de arkadaşlarımız hazırlıyor, Ankara'ya sevk edecekler. Büyük geçmiş olsun. Şu anda bir madencimiz madende, ona ulaşıldı, çıkarılmaya çalışılıyor. Onun tam hayati durumu teyit edilmedi. Durum bu şekilde. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun."