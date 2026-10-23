Zonguldak Kilimli'de maden ocağındaki patlamada 3 madenci öldü, 5'i yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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Zonguldak Kilimli'de maden ocağındaki patlamada 3 madenci öldü, 5'i yaralı kurtarıldı

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Zonguldak Kilimli\'de maden ocağındaki patlamada 3 madenci öldü, 5\'i yaralı kurtarıldı
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Bakan Alparslan Bayraktar, Zonguldak Kilimli'deki maden ocağı patlamasında 3 madencinin öldüğünü, 8 madencinin tamamına ulaşıldığını ve 5'inin yaralı kurtarıldığını açıkladı. Kazanın araştırılması için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce uzman heyet görevlendirildi.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak Kilimli'de maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Kazanın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzce uzman bir heyet görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen kazada 3 madenci kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kazadan etkilenen 8 madencimizin tamamına ulaşılmış, 5 madencimiz yaralı olarak kurtarılmıştır.

Tedavisi devam eden madencilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazanın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzce uzman bir heyet görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA
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