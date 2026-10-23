Zonguldak Kilimli\'de maden ocağındaki patlamada 3 madenci öldü, 5\'i yaralı kurtarıldı

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak Kilimli'de maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Kazanın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzce uzman bir heyet görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen kazada 3 madenci kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kazadan etkilenen 8 madencimizin tamamına ulaşılmış, 5 madencimiz yaralı olarak kurtarılmıştır.

Tedavisi devam eden madencilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazanın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzce uzman bir heyet görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır."