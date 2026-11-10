Zonguldak'ta 19 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin davada sanığa 15 yıl hapis verildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta 19 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin davada sanığa 15 yıl hapis verildi

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Zonguldak\'ta 19 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin davada sanığa 15 yıl hapis verildi
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Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, 19 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesi nedeniyle yargılanan sanık kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmanın ardından sanık ile maktul yakınları arasında çıkan arbede polis müdahalesiyle sona erdi.

Zonguldak'ta 19 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanık 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.E.C. (20) ile maktul Celal Can Er'in (19) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tanık P.A.H, tartışmayı evinin penceresinden gördüğünü, daha sonra koşarak olay yerine gittiğini söyledi.

Kavgayı ayırmak için araya girdiğini belirten P.A.H, "Y.E.C'nin küfürlü konuşmasını duydum. Kavganın büyüyeceğini anlayınca arkamı dönüp giderken Celal'den bağırma sesi duydum. Baktığımda bıçaklanmış haldeydi. Yunus Emre de arkadaşımız, asker eğlencesine gitmiştim. Aralarında bir kız davası varmış. O ana kadar da husumetleri yoktu. Beni kimse çağırmadı, kendim gittim." dedi.

Tanık H.H.A. ise "Yunus Emre'yi tanıyorum. Y.E.C. ve Celal'i önceden tanıyorum. Aralarında bir istek atma mevzusu varmış. Y.E.C, K.Ç. ve ben parka gittik. Önce sakinleştirmeye çalıştım. Celal, Y.E.C. inmeden önce yumruk salladı. Arabada yer yoktu. Yukarı çıktılar, ben çıkmadım. O arada olayın büyüyeceğini anlayınca polisi aramaya çalıştım hatta bir ablaya da söyledim. Sonra yukarı çıktığımda olay gerçekleşmişti." diye konuştu.

Söz verilen Y.E.C. ise olay olana kadar hayatında karakola ifade vermeye bile gitmediğini söyleyerek, "Yaptığımdan çok pişmanım. Geceleri uyuyamıyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı." ifadelerini kullandı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, toplanan deliller ve dinlenen tanıkların beyanına göre Y.E.C'nin Celal Can Er'in kız arkadaşına sosyal medya hesabı üzerinden takip isteği atması üzerine gerçekleşen olay nedeniyle sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından savunma yapan sanık avukatı Hikmet Yücel, tanık ifadelerinde tutarsızlık olduğunu öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Y.E.C. ise "Ölüm korkusu yaşadım. Başka bir amaçlı yapmadım. Her şey bu nedenle oldu." dedi.

Mahkeme heyeti Y.E.C'nin "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Duruşma sonrasında sanık ve maktul yakınları arasında çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.

Bu sırada Y.E.C'nin, arbedeye karışan babasına "Baba, bırakın." diyerek seslendiği duyuldu.

Olay

Zonguldak merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta Y.E.C. ile Celal Can Er arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E.C, kendisini darbettiği iddia edilen Celal Can Er'i bıçakla yaralamıştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı genç, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Celal Can Er'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Y.E.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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