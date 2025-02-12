Zonguldak'ta bir kişi köpeğini çöp kenarına bıraktı - Son Dakika
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Zonguldak'ta bir kişi köpeğini çöp kenarına bıraktı

Zonguldak\'ta bir kişi köpeğini çöp kenarına bıraktı

Zonguldak'ta bir kimliği belirsiz kişi, Terrier cinsi yavru köpeği çöp kenarına bırakıp uzaklaştı. Köpek, başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayınca ağaca sığındı. Olayın ardından çevredekiler köpeği sahiplenerek 'Kuki' adını verdiler.

12.02.2025 14:40  Güncelleme: 14:43
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ZONGULDAK'ta kimliği belirsiz bir kişi otomobil ile gelip 'Terrier' cinsi yavru köpeği çöp kenarına bıraktı. Sokakta biraz koşturan yavru köpek, büyük köpeklerin saldırısına uğrayınca bir ağaca sığındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler ise köpeği sahiplenirken ona 'Kuki' adını verdi.

Olay, dün İnağzı Mahallesi Muhtar Ziya Üzgül Sokak'ta meydana geldi. Çöp konteynerinin yanına park ettiği otomobilden inen sürücü, önce bagajından aldığı çöpleri attı, ardından da araçtaki yavru köpeği indirip hızla uzaklaştı. Yavru köpek, otomobilin peşinden koştu. Ancak bu sırada başıboş köpekler tarafından sıkıştırılan yavru, ağaca sığındı. Köpek seslerini duyan Zülfiye Kuku (56), durumu fark edip yavruyu kurtardı. Kuku daha sonra eşi Orhan Kuku (60) ile birlikte köpeği komşuları Zeynep Tirgil'e (47) sahiplendirdi. Tirgil, yavru köpeğe 'Kuki' adını verirken ona bir de kulübe yaptı. Öte yandan köpeğin bırakılma anları bir evin güvenlik kameralarına yansıdı.

'SAHİBİ DE GELSE ALAMAZ ARTIK'

Sahiplendiği yavruyu çok sevdiğini söyleyen Zeynep Tirgil, "Şahsın biri arabayla çöpe atmış, çöp atma şeyiyle. Ben de aldım sahiplendim, ömür boyu bakacağım. 'Kuki' adını verdim. Sahibi de gelse alamaz artık. Geceleri önünü kapatıyorum köpekler saldırmasın diye" dedi.

'OYUN SANIP SAHİBİ GİDİNCE PEŞİNE KOŞUYOR'

Evinin bahçesinde ve sokakta yaklaşık 10 köpeğe bakan Orhan Kuku, "Eve geldiğimde ufak bir köpeğin bırakıldığını diğer köpeklerin onu parçalayacağını gördüm. Köpek kaçıp ağaca çıktı. Eşim alıp bizim eve getirmiş, diğer köpekler zarar vermesin diye. Komşu, 'Ben bakarım sahiplenirim' dedi ve sahiplendirdik. Biz 'bir yerden geldi' diye düşünerek kameraları inceleyince gördük. Adam burada duruyor, bagajdan çöpe bir şey atarken etrafı kontrol ediyor. Herhalde köpekleri görünce, 'Burada bunlar sahip çıkarlar' diye sağ kapıdan köpeği çıkarıp bakıyor, sonra arkasına bakmadan gidiyor. Hayvan önce oynayacağını zannediyor. Sahibinin gittiğini anlayınca peşine koşuyor. Yukarıda 2 tane daha köpeğim var, onlar onu sıkıştırınca eşim de sese çıkıyor. Bu gerçekten vicdansızlık, eğer bakamıyorsan bunu bilinçli bıraktıysa gelip bana bıraksaydı. Deseydi ki 'abi ben bu köpeğe bakamıyorum, bakar mısın?' Ha 1, ha 5, ha 10, alır bakardım. Bile bile buraya bırakması çok yanlış, öbür köpeklerin parçalayacağını biliyordu. Ben de kendisini arıyorum, görüşmek istiyorum. Ne diyecek merak ediyorum. Arkadaşların da kameralarına bakacağım, bulacağım onu. İnşallah devlet daha önce bulur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta bir kişi köpeğini çöp kenarına bıraktı - Son Dakika

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