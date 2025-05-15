Zonguldak'ta Cinayet Davası: Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta Cinayet Davası: Müebbet Hapis Cezası

Mert Serkan Lülleci, Hacer Alkan'ı öldürmekten müebbet ceza aldı; Aydın Alkan'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

15.05.2025 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZONGULDAK'ta, apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı (60) boğazını keserek yaralayıp, eşi Hacer Alkan'ı (55) da bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada haksız tahrik indirimiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Mert Serkan Lülleci (26) hakkındaki hüküm, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Lülleci hakkında mahkeme heyeti, 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ise müebbet hapis cezasına karar verdi. Sanığa, haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

Olay, 6 Ağustos 2022'de Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Serkan Lülleci, aidat ve komşuluk ilişkileri nedeniyle husumetli olduğu apartman yöneticisi Aydın Alkan'ın eşi Hacer Alkan'a, bina girişinde bıçakla saldırdı. Lülleci, eşinin çığlıklarını duyunca 4'üncü kattan inen apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı da bıçakladı. Hacer Alkan hayatını kaybetti, Aydın Alkan yaralandı. Mert Serkan Lülleci tutuklanırken, azmettirmekle suçlanan babası İsmail Lülleci tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aydın Alkan, daha sonra tedavisi sonrası hastaneden taburcu oldu.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ NEDENİYLE KARAR BOZULMUŞTU

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Mert Serkan Lülleci'ye 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 28 yıl 4 ay hapis cezası, İsmail Lülleci hakkında ise 'Azmettirme' suçundan beraat kararı verildi. Karar, istinaf mahkemesinde, 'haksız tahrik' indiriminin değerlendirilmesi ve İsmail Lülleci'nin 'Yardım etme' suçu bakımından değerlendirilmesi gerekçeleriyle bozuldu.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararının ardından yeniden yargılama yapıldı. Yeniden yargılamanın 3'üncü duruşmasında, tutuklu Mert Serkan Lülleci, Aydın Alkan ve avukatlar salonda hazır bulunurken, başka şehirde yaşayan İsmail Lülleci SEGBİS aracılığıyla katıldı. Söz verilen Aydın Alkan, "Sanıkların ikisinin de cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

SANIK İKİNCİ BİR ŞANS İSTEDİ

Olay anında psikolojik sıkıntıları olduğunu iddia eden Mert Serkan Lülleci, "Bu olay yaşandığı sırada psikolojik sıkıntılarım vardı, hala da var. Bana göre bu olayda ağır tahrik var. Haksız tahrik indiriminden yararlanmak istiyorum. Adaletinize güveniyorum" dedi.

Son sözleri sorulan Mert Serkan Lülleci, "İkinci bir kez şans verilmesini istiyorum. Topluma faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

HAKSIZ TAHRİK UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, oğlunu azmettirmekle suçlanan baba İsmail Lülleci'nin beraatine karar verdi. Haksız tahrik hükümleri uygulanmayan Mert Serkan Lülleci'ye, Hacer Alkan'a yönelik 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimi ile müebbet hapis, Aydın Alkan'a yönelik 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilirken, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Mert Serkan, Zonguldak, Politika, Mahkeme, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Cinayet Davası: Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da dolu ve sağanak hayatı felç etti Ulu Cami şelaleye döndü Diyarbakır'da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Ulu Cami şelaleye döndü
Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Kürt hareketi tepkilerin odağında Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
Yüzde bile verdi Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Menajerinden Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı Bir detay hayatını kurtardı Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı! Bir detay hayatını kurtardı
Siyah Kalp’in veda tarihi netleşti Başrol oyuncusu son kez sete çıktı Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
Yunanistan’dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı Başrolde Kenan Yıldız var Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti

12:48
Bomba iddia Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma yaptı
Bomba iddia! Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma yaptı
12:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da İşte ilk sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri
11:59
Kremlin: Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimali yok
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok
10:18
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
17:47
Kocaelispor ayrılığı duyurdu Batuhan Şen, Galatasaray’a geri döndü
Kocaelispor ayrılığı duyurdu! Batuhan Şen, Galatasaray'a geri döndü
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:38
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti
Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
17:20
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
17:20
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
17:09
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
16:54
İstanbul Havalimanı, Dünya’nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, Dünya'nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 13:07:41. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Cinayet Davası: Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.