Zonguldak'ta Hafriyat Kamyonu Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Hafriyat Kamyonu Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hafriyat kamyonunun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

09.08.2024 15:22
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafriyat kamyonunun arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkan taksinin yayalara çarpması sonucu Zehra Yolaçan'ın (45) öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki köprüde meydana geldi. Sedat Çelik idaresindeki 67 ACV 536 plakalı hafriyat kamyonu, Emirhan Parlak yönetimindeki 67 T 5052 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, yol kenarında yürüyen Erdem Yolaçan, eşi Zehra Yolaçan, kızı Buse Yolaçan ile kardeşi Çiğdem Yıldız ve eşi Niyazi Yıldız'a çarptı. Yayalardan 3'ü ve taksi, köprü korkuluklarından dere yatağına düştü. Kazada, taksi sürücüsü ile 5 yaya yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dere yatağına düşen yayalara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tekrar yola çıkarıldı. Taksi sürücüsü ve yaralanan 5 yaya, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Kazada ağır yaralanan Zehra Yolaçan, özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İTALYA'DAN AİLESİNİN YANINA GELMİŞ

Kazada hayatını kaybeden Zehra Yolaçan'ın İtalya'dan iznini geçirmek için ailesiyle birlikte memleketine geldiği ve dün tatilinin ilk günü olduğu öğrenildi. Yıldız çiftinin de İsviçre'den geldikleri öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kamyon sürücüsü gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, TIR'ın arkadan çarpması sonucu taksinin yoldan çıkarak yayalara çarptıktan sonra köprüden aşağıya uçtuğu görüldü.

Haber- Sinan KabatepeEreğli (ZONGULDAK)

Zonguldak\'ta Hafriyat Kamyonu Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Hafriyat Kamyonu Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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