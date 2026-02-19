Zonguldak'ta madenciler, yerin metrelerce altında ilk sahurunu yaptı - Son Dakika
Zonguldak'ta madenciler, yerin metrelerce altında ilk sahurunu yaptı

Zonguldak\'ta madenciler, yerin metrelerce altında ilk sahurunu yaptı
19.02.2026 07:49
Zonguldak\'ta madenciler, yerin metrelerce altında ilk sahurunu yaptı
ZONGULDAK'ta maden işçileri, ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yaptı.

Kentin en önemli geçim kaynağı olan taşkömürünün üretimi, birçok maden ocağında 3 vardiya şeklinde 24 saat sürüyor. Kilimli ilçesi Gelik beldesinde Demir Madencilik'e ait ocakta 00.00- 08.00 vardiyasında çalışan işçiler ramazan ayının ilk sahurunu maden ocağında yaptı. Yerin 120 metre altında, sahur vaktinin gelmesiyle işlerine ara veren maden işçileri, madende tahkimat amacıyla kullanılan ağaçlardan ve tahtalardan yer sofrası kurdu. Evlerinden getirdikleri yiyecekleri kömür karası elleriyle hazırlayan işçiler, birlikte ilk sahurlarını yaptı. İşçiler, sahurun ardından maden şehitleri ve kazasız bir ramazan ayı geçirmek için dua etti. İşçiler sahurun ardından işlerine döndü.

'EKMEK PARASI İŞTE'

Ailesinden defalarca uzak sahur yaptığını anlatan 15 yıllık maden işçisi Şenel Zurnalı, "15 yıl zor. İlk başlarda değil de sonra sonra zorlaşmaya başlıyor. Yerin altında olduğumuzdan dışarıya bakınca yerin altı daha zor. Yeraltının çalışma şartları daha zor. Ama yapacak bir şey yok, ekmek parası. Mecburen de çalışıyoruz. Yine bir ramazan geldi Allah'a şükürler olsun. İnşallah bu ramazanı da mutlu sevinçli bir şekilde geçiririz. Allah'ım inşallah bayrama da ermeye nasip eder. İlk sahuru ailemizden uzakta yaptık işte. Yapacak bir şey yok. Ekmek parası işte mecburiyetten. Onlar da ekmek bekliyor. Soframızda peynirimiz, zeytinimiz vardı, domates, salatalık, soğan, barbunyamız arkadaşlarla evden getirdiklerimizi burada paylaşıp beraber bir şekilde oturup yiyoruz. Sahurdan sonra işimize devam ediyoruz" dedi.

'HER ŞEYLE BAĞINIZI KESİYORSUNUZ'

Madenciliğin cesaret ve özveri gerektirdiğini, yeraltına girince dışarıyla bağlarının koptuğunu anlatan 13 yıllık madenci Selahattin Ordu, "Yeraltı dediğimiz zaman, çok farklı bir olay. Dışarıdaki işlerle kıyasladığımızda en tehlikeli işlerden, tamamen cesaret isteyen ağır işe kendini adapte eden, özveri vermek gereken bir iştir bu. Yerüstündeki işlerle çok farklı. Buraya girince her şeyle bağınızı kesiyorsunuz. 120 metre yerin altındayız, burada şartlar ağır. Kısa süreliğine unutuyoruz her şeyi. Bir ramazana daha ulaştık. İlk sahurumuzu burada arkadaşlarla yaptık. Evlerimizden getirmiş olduğu, herkesin az çok kararınca getirdiği yolluklarla burada sahurumuzu yaptık. Herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Arkadaşlarla yaptık tabii ki ailemiz ön planda oluyor ama buradaki iş ortamındaki arkadaşlarımız da bizim bir ailemiz oluyor. Kıyaslayınca, arkadaşlarımız da ailemiz olduğu için burada birbirimize destek olabiliyoruz. Burukluk oluyor evde yapmak farklı oluyor ama şartlar bunu gerektirdiği için, ekmek parası peşinde olduğumuz için, ailemize rahat bir şekilde geçim sağlayabilmek için, bu şartları kabul edebiliyoruz. Sahurumuzu yaptık, duamızı yaptık. Hayırlısıyla iftarımızı evimizde ailemizle yapacağız. Ramazan ayının herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Herkesin de Ramazan Bayramı'na ulaşmasını canı gönülden diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

