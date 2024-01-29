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Zonguldak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Bebek Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Bebek Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.C. tarafından kullanılan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 yaşındaki bir bebek hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edilmek üzere Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamadı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan kara yolunda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Zonguldak\'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Bebek Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı
29.01.2024 - 22:41,
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir bebek hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

M.C'nin (39) kullandığı 06 YBT 01 plakalı otomobil, Zonguldak- Bartın kara yolunun 21. kilometresinde, şarampole devrildi.

Kazada A.R.C. (1), G.C. (7), A.N.C. (12) ve A.C. (34) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 1 yaşındaki A.R.C'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındığı kara yolunda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Bebek Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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