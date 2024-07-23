Zonguldak'ta Tomruk Yüklü Kamyonun Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zonguldak'ta Tomruk Yüklü Kamyonun Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Zonguldak\'ta Tomruk Yüklü Kamyonun Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tomruk yüklü kamyonun arkadan çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Nişan Keskin hayatını kaybetti. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Yol bir süre ulaşıma kapatıldıktan sonra tekrar trafiğe açıldı.

23.07.2024 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde tomruk yüklü kamyonun arkadan çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Nişan Keskin (32) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Mollebey köy yolu Kefkenaltı mevkisinde meydana geldi. E.Y.'nin kullandığı 67 SF 802 plakalı tomruk yüklü kamyon, önünde giden elektrikli bisikletli Nişan Keskin'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Keskin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Keskin'in cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, daha sonra yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Alaplı, Trafik Kazaları, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Tomruk Yüklü Kamyonun Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
17:41 Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail’den “Okul“ planı Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail'den "Okul" planı
14:43 Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik “PKK“ talimatı Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik "PKK" talimatı
21:23 Canlı Anlatım Lugano Fenerbahçe maçında ilk gol geldi Canlı Anlatım! Lugano Fenerbahçe maçında ilk gol geldi
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
17:29 İspanya bu haberi konuşuyor Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
17:14 ’’Ötanazi’’ kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu ''Ötanazi'' kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı! AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu
16:58 İstanbul’da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü İstanbul'da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü
16:55 Fransa’nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 21:48:49. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Tomruk Yüklü Kamyonun Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement