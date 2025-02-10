Zonguldak\'ta Yol Çöktü, Üç Kişi Tahliye Edildi

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ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde 4 gün önce istinat duvarı yıkılan yol, dün çöktü. Sokak trafiğe kapatılırken, yolun yakınındaki evde yaşayan 3 kişi tahliye edildi. Yolun çökme anı cep telefonuyla görüntülendi.

Kentte etkili olan yağışlar nedeniyle Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi Meşe Sokak'ta 6 Şubat'ta yolun istinat duvarı yıkıldı. Yol da dün akşam saatlerinde çöktü. Olayda yaralanan olmazken, mahalleli çökme sırasında tedirginlik yaşadı. Su borusu da patlayan sokakta yapılan çalışmayla arıza giderildi. AFAD ve belediye ekipleri, yolun çöktüğü alanın yakınındaki tek katlı bir evde yaşamanın riskli olacağını belirleyip, 3 kişilik aileyi tahliye etti. Aile, yakınlarının yanına yerleştirildi. Ayrıca yol da trafiğe kapatıldı. Yolun çökme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Bölgede etkili olan kar yağışından sonra önce istinat duvarının ardından da asfaltın çöktüğünü anlatan Taşbaca Mahallesi Muhtarı Kibar Arıkan, "Kar ve yağmur sonucu duvarda çökme oldu. Çökmenin devamında da üst kısmı aşağı düştü. Burada da Kozlu Belediyesi ve AFAD ekipleri gereken önlemi aldı. Burası yeniden duvar yapılıp düzgün hale gelip trafiğe açılacak inşallah. Evde, AFAD ve belediye ekipleri biraz sakınca görüp, oturma izni vermedi. Şu an pek sakıncalı görünmüyor. Evden 3 kişi tahliye edildiö dedi.

İstinat duvarında temel demiri olmamasına dikkat çeken Arıkan, "Bu duvarlar çok eski, temelleri sağlam değil. Şimdi inşallah demiri olan, temeli olan bir duvar yapılacakö diye konuştu.

Yoldaki çökme sırasında korktuklarını ifade eden, yıkılan yerin yakınında oturan Mustafa Yılmaz, "Güm diye bir ses geldi. Üstten ev mi gitti, evin arkası mı geldi diye düşündük. Bir gürültü vardı, ister istemez bir irkiliyor insan. Altımız maden ocağı, insanın aklına her şey geliyor ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,