Zonguldak'taki Heyelan Bölgesinde Çalışma Bekleniyor - Son Dakika
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Zonguldak'taki Heyelan Bölgesinde Çalışma Bekleniyor

Zonguldak\'taki Heyelan Bölgesinde Çalışma Bekleniyor

Zonguldak'ta 3 ay önce meydana gelen heyelan sonrası bölgede hala toprak kayması devam ediyor. Yerel halk, belediye yetkililerinin henüz bir çalışma başlatmadığını belirtiyor ve yetkililere ulaşım zorluğu ve tehlikelerle ilgili yardımlarını talep ediyor.

21.01.2025 11:37  Güncelleme: 11:42
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ZONGULDAK'ta 3 ay önce meydana gelen heyelanın olduğu yola yakın oturanlar, bölgede toprak kaymasının hala devam ettiğini ve herhangi bir çalışmanın yapılmadığını söyledi. Bölgedeki istinat duvarının bir bölümünün daha da aşağıya doğru kaydığı, 4 ağacın da kayarak devrildiği belirtilirken, belediye yetkilileri bölgeyi doldurmada kullanılacak uygun hafriyatın ve dolgu malzemesinin bulunamadığını, bulunduğunda çalışmanın başlayacağını ifade etti.

Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokak'ta yaklaşık 3 ay önce heyelan meydana geldi. AFAD ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaparken, belediyenin yolu yapması gerektiği tespit edildi. Bölgedeki evler tahliye edilmezken, bu sürede sokağın heyelanlı bölgeye yakın alanlarından birine tahta barikat, diğerine de toprak yığınıyla zabıta barikatları konularak, dolmuş güzergahı olan yol araç trafiğine kapatıldı.

DHA'NIN HABERİ SONRASI İNCELEME

DHA'nın 1 ay önceki haberinde gündeme getirdiği yardım talebinin ardından belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Henüz fiziki çalışmanın başlatılmadığı bölgede, bir istinat duvarının bir bölümünün daha da aşağıya doğru kaydığı, 4 ağacın da yıkıldığı, daha önce açığa çıkan doğal gaz borularının da daha görünür hale geldiği görüldü. Yoldaki aşınmanın büyümesi de dikkat çekti.

'KORKUDAN GECE UYUYAMIYORUM'

Sokakta oturan Nazikar Çelik (75), "Gelip bakıyorlar gidip bakıyorlar; bir şey demiyorlar. Korkudan gece uyuyamıyorum. Böyle çıt olsa, burası gidiyor, kayıyor sanıyorum. Yağan yağmur üzerime yağıyor sanki ağlayıp, üzülüyorum. Gidecek bir yerimiz yok. Nereye gideceğiz? Allah'tan bir yardım eden olsun bize, şurası yapılsın. Bir şey olsa korkuyoruz, rüzgar esse korkuyoruz. Mesela araba çıkmıyor, cenazemiz olduğunda cenazeyi uzaktan dolaştırdılar. Çok çilemiz var. Bize Allah için yardım etsinler. Korkudan gece uyuyamıyorum. 10-15 gün önce geldiler, 'Yapacağız' dediler. Dediler, dediler de bir haber yok. Yardım bekliyoruz. İnşallah gelirler de yüzümüzü güldürürler. Ulaşım sağlayamıyoruz, hasta olsan bir yere gidemiyorsun, araba çağıramıyorsun. Yükümüz gelse getiremiyoruz. Bu halde kaldık. 1 ay önce duvarlar da yukarıdaydı ta nereye indi. Burada ağaçlar vardı, ağaçlar kayboldu. Sürekli aşağıya kayıyor" dedi.

'AYLARDIR BÖYLE BEKLİYORUZ'

Sokaktan geçen dolmuşların başka güzergahı kullanmak zorunda kaldıklarından dolayı ulaşım zorluğu yaşadıklarını anlatan Tülay Baştürk (58), "Daha nerede iniyoruz, yukarı kadar yürüyoruz. Yol yapılmayacaksa, arabalar gelmeyecekse, nasıl yaşayacağız? Ulaşım zor, evden çıktım, daha nereye kadar yürüyeceğim. O yüzden bir şey yapılsın buraya. Aylardır böyle bekliyoruz" diye konuştu.

DOLGU MALZEMESİ BULUNAMAMIŞ

Belediye yetkilileri, Albayrak Sokak'taki çalışmaya öncelik verdiklerini belirterek, bölgeyi doldurmada kullanılacak uygun hafriyatın ve dolgu malzemesinin bulunamadığını, bulunduğunda çalışmaların başlayacağını söyledi. Yetkililer, evlerin tehlike altında olmadığını da belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'taki Heyelan Bölgesinde Çalışma Bekleniyor - Son Dakika

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