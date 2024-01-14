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Zonguldak ve Bolu'da teröre tepki ve Gazze'ye destek yürüyüşleri yapıldı - Son Dakika
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Zonguldak ve Bolu'da teröre tepki ve Gazze'ye destek yürüyüşleri yapıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen grup, teröre tepki ve Gazze'ye destek yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte terör örgütü PKK ile İsrail aleyhine sloganlar atıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Bolu'da ise üniversite öğrencileri tarafından 'Şehitlere saygı, teröre tepki' yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte Türk bayrağı eşliğinde sloganlar atıldı ve basın açıklaması yapıldı.

Zonguldak ve Bolu\'da teröre tepki ve Gazze\'ye destek yürüyüşleri yapıldı
14.01.2024 - 16:56,
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Zonguldak ve Bolu'da, teröre tepki ve Gazze'ye destek yürüyüşleri yapıldı.

Karadeniz Ereğli ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sahil güzergahından Gazi Alemdar Müze Gemisi önüne yürüdü. Terör örgütü PKK ile İsrail aleyhine slogan atan katılımcılara ayrılan alanda Kur'an-ı Kerim okundu.

Karadeniz Ereğli Ümmet Platformu Sözcüsü Mustafa Köseoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Saldırıların faillerini bildiklerini anlatan Köseoğlu, "Bölücü eşkıya talimat aldığı Amerika, Avrupa ve İsrail'in taşeronluğunu yapıyor. Askerimize saldıran terörist eşkıya ile Gazze'ye 100 gündür ölüm yağdıranların patronları aynıdır. Türkiye'nin Orta Doğu siyasetinden ve İsrail zulmünü dünyaya duyurmasından rahatsızlık duyan, Siyonizm yönetimindeki küresel sömürgeci düzenin en önemli temsilcisi ABD'nin ve peşinden giden Batılı devletlerin ülkemize bedel ödetmeye çalıştığını görüyoruz. 'Filistin benim neyim olur?' diye soranlara diyoruz ki; Filistin-Gazze bizim vicdanımızdır." diye konuştu.

Köseoğlu, insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birine şahitlik ettiklerini dile getirerek, İsrail'in, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işlediğini anımsattı.

Yaşanan işgal ve soykırımın başta bölge olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast ettiğini vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Son bilgilere göre Filistin'de 10 binden fazla çocuk, 7 binden fazla kadın olmak üzere 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp. İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca, 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırılar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı dünyaya aktaran 112 gazeteci de Siyonist saldırlar sonucu hayatını kaybetti. Gazze'de şu anda on binlerce insan, yeterli gıda ve suya ulaşamıyor. Evet, ne yazık ki on binlerce insan 2024'te dünyanın gözü önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda."

Etkinlik, konuşmanın ardından yapılan duayla sona erdi.

Bolu'da üniversite öğrencileri yürüdü

Bolu'da bir grup üniversite öğrencisi tarafından "Şehitlere saygı, teröre tepki" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kent Meydanı'nda toplanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi bir grup, Türk bayrağı eşliğinde İzzet Baysal Caddesi'nden yürüyüş başlattı.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Şehitlerin intikamı alınacak, analar ağlamayacak" sloganları atan grup, daha sonra basın açıklaması yaptı.

Kaynak: AA
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