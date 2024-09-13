Zorlu PSM Yeni Sezonu Başlıyor - Son Dakika
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Zorlu PSM Yeni Sezonu Başlıyor

Dünyaca ünlü sanatçılar, Zorlu PSM'de sahne alacak, yeni yapımlar ve etkinlikler ile dolu bir sezon.

13.09.2024 18:47
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Dünyaca ünlü usta müzisyenler, ünlü tiyatro, müzikal, dans, opera ve bale gösterileri, yerli sanatçılar ve alternatif sesler yeni sezonda da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahne alacak.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Zorlu PSM'nin yapımcısı olduğu 4 yeni içerikten, Demet Evgar'ın başrolünde olduğu ve Serdar Biliş'in yönetmenliğini üstlendiği müzikli tiyatro "Afife", yarın seyirciyle buluşacak.

Enis Arıkan'ın kendi hayatının ilginç kesitlerini dansçılar eşliğinde sahneye taşıyacağı "Hayalperest", Selahattin Paşalı'nın başrolünde olacağı "Yastık Adam" ve Merve Dizdar'ın başrolünde olduğu "İnsanlar, Mekanlar ve Nesneler" bu yıl ilk kez izleyicinin beğenisine sunulacak.

"Slava Snow Show" 2025'in şubat ayında, "Chicago Müzikali" nisanda, 20'den fazla ülkeden 38 dansçının yer aldığı "Hammer" gösterisi ise mayısta gerçekleşecek.

"Her sezon programımızı büyük bir titizlikle hazırlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, Zorlu PSM'nin, sanatçıların sanatını özgürce icra edebildikleri, sanatseverlerin ise ilham verici, yaratıcı ve büyüleyici deneyimler yaşadıkları bir alan olduğunu belirterek, "Geniş ve multidisipliner içerik yelpazesi sayesinde farklı kitlelere ulaşarak bir performans sanatları merkezinden beklenenin ötesinde, kolektif bir yaratıcı düşünme, üretme, ilham alma ve deneyim edinme alanına da dönüştü. Zorlu PSM'nin, her anlamda beklentileri çok yukarı taşıması grubumuzu gururlandırırken, kültür-sanat ekosistemine ve yaratıcı endüstrilere olan sorumluluğumuzu da artırıyor. Buradan hareketle Zorlu PSM'yi, Zorlu Grubunun toplumsal yatırımlarının merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova ise merkezde, 11 sezonda 7 milyondan fazla sanatseveri birbirinden farklı, eğlenceli ve ilham verici deneyimle buluşturduklarını aktararak, "Birlikte geçirdiğimiz bu büyülü yolculuğa yepyeni bir sezonla devam etmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Sanatın sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda toplumları birleştiren, hayal kurmaya sevk eden ve izleyicilerini derinden etkileyen bir güç olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, her sezon programımızı büyük bir titizlikle hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ova, kültür-sanat sektörüne eğitimli iş gücü kazandıran PSM Atölye ve PSM Sahne Teknisyenliği Eğitim Programı'nın yanı sıra toplumun dezavantajlı kesimlerini sanatla buluşturan "İlk Tiyatrom İlk Konserim" ve "Zorlu Çocuk Tiyatrosu" projelerinin de yeni sezonda devam edeceğini kaydetti.

Uluslararası müzik sahnesinin büyük grupları ve müzisyenleri İstanbul'a gelecek

Tony Ann, UK Pink Floyd Experience, Salif Keita, Apocalyptica, Billie Marten, Estas Tonne, Ghostly Kisses, Gustavo Santaolalla, Jose Gonzalez, Monica Molina, Mehro, Soen ve Zbiegniew Priesner'in de aralarında olduğu uluslararası müzik sahnesinin büyük grupları ve müzisyenleri de Zorlu PSM'de sahne alacak.

Zorlu PSM'nin mekan sponsoru olduğu 28. İKSV Tiyatro Festivali de dünyaca ünlü projeler ile Turkcell Sahnesi'nde tiyatroseverleri ağırlayacak. Thomas Ostermeier ile topluluğu Schaubühne Berlin'in "III. Richard" oyunu ile Japonya'dan "Utushi" oyunu, festival kapsamında Zorlu PSM'de izlenebilecek.

İstanbul Fringe Festivali'nde ise "The Whisper of the Waves" gösterisi sahnelenecek.

Kaynak: AA

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