Zorunlu Trafik Sigortasında Fiyat Karmaşası İsyanı - Son Dakika
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Zorunlu Trafik Sigortasında Fiyat Karmaşası İsyanı

Zorunlu Trafik Sigortasında Fiyat Karmaşası İsyanı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortasında fiyat farklılıklarının yüzde 100'e kadar varabileceğine dikkat çekerek, devletin taban-tavan fiyat aralığı belirlemesi gerektiğini ifade etti. Araç sahiplerinin mağduriyetinin önlenmesi için acil çözüm çağrısında bulundu.

07.12.2024 12:28  Güncelleme: 12:30
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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zorunlu trafik sigortalarında, devletin belirlediği bir taban-tavan fiyat aralığının oluşturulması gerekiyor. Aynı yaş ve aynı modeldeki bir araç için sigorta şirketlerinin verdiği fiyatlar arasında neredeyse yüzde 100'e varan farklar olabiliyor. Bu durum, vatandaşı araba aldığına pişman eder hale getiriyor" dedi.

TESK Başkanı Palandöken, video mesaj ile zorunlu trafik sigortası bedellerine ilişkin açıklama yaptı. Palandöken, zorunlu trafik sigortasındaki fiyatların her yerde farklılık göstermesinin araç sahiplerini mağdur ettiğini belirterek, "Zorunlu trafik sigortalarında, devletin belirlediği bir taban-tavan fiyat aralığının oluşturulması gerekiyor. Aynı yaş ve aynı modeldeki bir araç için sigorta şirketlerinin verdiği fiyatlar arasında neredeyse yüzde 100'e varan farklar olabiliyor. Bu durum, vatandaşı araba aldığına pişman eder hale getiriyor. Zorunlu olduğuna göre fiyat birliğinin sağlanması ve vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi şart" dedi.

'FİYAT KARMAŞASININ ÖNLENMESİ GEREKİYOR'

Sigorta şirketlerinin, aracın bulunduğu bölgedeki risklere göre fiyat belirlediğini ve bu durumun karlılıklarını etkilediğini kaydeden Palandöken, "Ancak unutulmamalıdır ki bu sigorta, zorunlu bir trafik sigortasıdır. Bu, kasko sigortası gibi isteğe bağlı değildir. Aracınız garajda da dursa, trafiğe çıksanız da çıkmasanız da bu sigortayı yaptırmak zorundasınız. Aksi takdirde cezai yaptırımlarla karşılaşıyorsunuz. Vatandaşsa haklı olarak '5 yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında uçurum var' diyor. Bu nedenle zorunlu trafik sigortalarında bir norm birliğinin sağlanması ve vatandaşları rahatsız eden fiyat karmaşasının önlenmesi gerekiyor. Yüzde 100'e varan fiyat farklılıkları kabul edilemez. Zaten adı üstünde, zorunlu trafik sigortası. Eğer kasko sigortası olsaydı, insanlar ister yaptırır, ister yaptırmazdı. Ancak burada durum farklı. Enflasyon oranlarının çok üzerinde bir fiyat artışı yaşanıyor ve bu artış katlanarak büyümeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

'TÜM TAŞITLAR İÇİN SİGORTA PROBLEMİ GİDEREK BÜYÜYOR'

Kara yollarında seyreden tüm araçlar için bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Zorunlu trafik sigortası artık vatandaş için ciddi bir olumsuzluk yaratıyor. Bu sorunun çözülmesi ve fiyatların makul bir tarifeye çekilmesi gerekiyor. Kasko ve diğer poliçelerde, sigorta şirketleri kendi kriterlerine göre poliçe düzenleyebilir; bu, vatandaşın tercihine bağlıdır. Ancak zorunlu trafik sigortasında böyle bir serbestlik olamaz. Ticari veya özel araçlar, kara yollarında seyreden tüm taşıtlar için bu problem giderek büyüyor. Fiyatlar hızla artarken, vatandaşlar bu durumdan ciddi anlamda rahatsız oluyor. Bu sorun mutlaka çözülmelidir" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zorunlu Trafik Sigortasında Fiyat Karmaşası İsyanı - Son Dakika

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