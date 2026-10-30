AKİB Ticaret Komisyonu Başkanı Çakmak sınır kapısı krizine acil çözüm istedi - Son Dakika
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AKİB Ticaret Komisyonu Başkanı Çakmak sınır kapısı krizine acil çözüm istedi

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AKİB Ticaret Komisyonu Başkanı Çakmak sınır kapısı krizine acil çözüm istedi
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AKİB Komisyon Başkanı Halil Çakmak, sınır kapılarındaki tıkanıklığın yaş sebze ve meyvede bozulma riskini artırdığını belirtti. Çakmak, Schengen 90/180 gün kuralı kaynaklı TIR şoförü sorunlarının çözülmesini ve ihracatın kesintisiz sürmesini isteyerek bakanlıklara seslendi.

Türkiye’nin Avrupa’ya uzanan ihracat hattında yaşanan sınır kapısı krizi, yaş sebze ve meyve sektöründe endişeleri artırıyor. Schengen’in 90/180 gün kuralı nedeniyle Türk TIR şoförlerinin yaşadığı sorunlar ve sınır kapılarındaki eylemler, uluslararası taşımacılığı aksatma riski taşırken, ihracatçıların ürünlerini zamanında teslim edebilmesi de kritik önem taşıyor.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) Yurt İçi ve Yurt Dışı Ticaret Komisyon Başkanı, yaş sebze ve meyve sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Halil Çakmak, sınır kapılarında yaşanan tıkanıklığa dikkat çekerek devlet yetkililerine acil çözüm çağrısında bulundu.

Çakmak, özellikle çabuk bozulabilen yaş sebze ve meyve ürünlerinin sınır kapılarında uzun süre beklemesinin ekonomik kayıplara yol açabileceğini belirterek, yaşanan sorunun yalnızca taşımacılık meselesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

“SINIRDA BEKLEYEN YALNIZCA TIR’LAR DEĞİL; ÜRETİCİNİN EMEĞİ VE TÜRKİYE’NİN MİLLÎ SERVETİ!”

Sınır kapılarındaki gelişmelerden sektör olarak doğrudan etkilendiklerini belirten Halil Çakmak, üretimden ihracata uzanan sürecin büyük emek ve maliyet gerektirdiğine dikkat çekti.

Tarlada başlayan üretim sürecinin işçilik, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi birçok aşamadan geçtiğini ifade eden Çakmak, sınır kapılarındaki bekleyişin uzamasının ürünlerin tazeliğini ve ticari değerini riske atabileceğini söyledi.

Çakmak, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Yaş sebze ve meyvenin bir dayanma süresi var. TIR’larımız sınır kapılarında beklediği müddetçe ürünlerimizin bozulma riski artıyor. Burada yalnızca bir aracın beklemesinden söz etmiyoruz. Üreticinin emeği, ihracatçının alın teri ve ülkemizin ekonomik değeri risk altında. Millî servetimizin zarar görmemesi için bu sorunun daha fazla uzamadan çözülmesini istiyoruz.”

AKİB’DEN ANKARA’YA ÇAĞRI: “İHRACATÇININ MAĞDURİYETİNE SEYİRCİ KALINMASIN”

Türk TIR şoförlerinin Avrupa’da karşılaştığı giriş ve kalış süresi kaynaklı sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Çakmak, bu süreçte ihracatçıların da mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti.

Şoförlerin yaşadığı sorunlarla ihracatın devamlılığının birlikte ele alınması gerektiğine işaret eden Çakmak, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumları göreve çağırdı.

Çakmak, sınır kapılarındaki tıkanıklığın giderilmesi ve ticaret akışının yeniden sağlıklı biçimde sürdürülmesi için hızlı, koordineli ve sonuç odaklı adımlar atılmasının önemini vurguladı.

“Şoförlerimizin yaşadığı mağduriyet çözülsün. Elbette onların çalışma hakları korunmalı. Ancak bu süreçte ihracatçının da ürününü zamanında teslim edebilmesi gerekiyor. Bir tarafta çözüm bekleyen şoförlerimiz, diğer tarafta bozulma riski taşıyan ürünlerimiz var. Her iki sorunun da birlikte ele alınması gerekiyor. Yetkililerimizden beklentimiz, ticaretin daha fazla zarar görmeden önünün açılmasıdır.”

SINIRDAKİ HER GECİKME, İHRACAT ZİNCİRİNİ RİSKE ATIYOR

Yaş sebze ve meyve ihracatında zamanında teslimat, ürün kalitesinin korunması ve lojistik planlama büyük önem taşıyor. Sınır kapılarındaki bekleyişin uzaması; ürünlerin tazeliğinin azalması, teslimatların gecikmesi ve ihracatçıların ekonomik kayıplarla karşılaşması riskini beraberinde getiriyor.

Olası kayıplar yalnızca ihracatçıyla da sınırlı kalmıyor. Üreticiden nakliyeciye, paketleme işletmelerinden yurt dışındaki alıcılara kadar uzanan ticari zincirin birçok halkası bu süreçten etkilenebiliyor.

Türkiye’nin tarımsal üretim gücünün korunması ve uluslararası pazarlardaki ticari güvenin sürdürülmesi açısından lojistik süreçlerin kesintisiz işlemesi büyük önem taşıyor.

Halil Çakmak’ın dikkat çektiği temel nokta da bu: Türkiye’nin büyük emek ve maliyetlerle ürettiği ürünler, sınır kapılarındaki tıkanıklık nedeniyle değer kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmamalı.

HALİL ÇAKMAK’TAN ÜÇ MADDELİK ÇÖZÜM VURGUSU

AKİB Yurt İçi ve Yurt Dışı Ticaret Komisyon Başkanı Halil Çakmak’ın çağrısında üç temel konu öne çıkıyor: Türk TIR şoförlerinin yaşadığı sorunların giderilmesi, ihracatın kesintisiz sürdürülmesi ve bozulabilir ürünlerin sınır kapılarında beklemesinden kaynaklanabilecek ekonomik kayıpların önlenmesi.

Çakmak, ilgili kurumların bir an önce devreye girerek diyalog ve koordinasyon mekanizmalarını işletmesini, taşımacılığın ve ihracatın sürdürülebilirliğini sağlayacak adımların atılmasını istedi.

İhracatın yalnızca ürünlerin yurt dışına gönderilmesinden ibaret olmadığını vurgulayan bu çağrı, üreticinin emeğinin karşılığını alması, ülkeye döviz kazandırılması ve Türkiye’nin uluslararası ticaretteki güvenilirliğinin korunması açısından da önem taşıyor.

“TÜRKİYE’NİN ÜRETİMİ VE EMEĞİ SINIRDA ZARAR GÖRMESİN”

Devlet yetkililerine çağrısını yineleyen Halil Çakmak, sınır kapılarındaki sorunların daha fazla büyümeden çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek şu mesajı verdi:

“Ticaretin önü açılsın. TIR şoförlerimizin sorunları çözülsün. İhracatçımız mağdur edilmesin. Yaş sebze ve meyvelerimiz sınır kapılarında bekleyerek değer kaybetmesin. Türkiye’nin emeği, üretimi ve millî serveti korunsun. Bu mesele daha fazla uzamadan çözüme kavuşturulsun.”

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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