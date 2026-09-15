Elazığ\'da sağlıkçılar konaklama sorunu yaşıyor, Sağlık-Sen Sağlık Evi istedi

Elazığ’da deprem nedeniyle sağlık müdürlüğüne ait eski misafirhanenin de yıkılmasıyla birlikte sağlık çalışanları adeta ortada kaldı. Sağlık-Sen Elazığ Şube Başkanı Selçuk Kılıç; “Elazığ’da mutlaka Sağlık Evi olmalı” diyerek Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu.

BİR TEK SAĞLIKÇILARIN EVİ YOK!

Türkiye’nin en kritik kamu hizmetlerinden birini yürüten sağlık çalışanları, Elazığ’da dikkat çekici bir konaklama sorunuyla karşı karşıya.

Öğretmenlerin Öğretmenevi, emniyet personelinin Polisevi, askeri personelin ise Orduevi gibi kurumlarına ait konaklama ve sosyal tesisleri bulunurken, il dışından Elazığ’a gelen sağlık çalışanlarının kalabileceği kurumsal bir tesis bulunmuyor.

Üstelik geçmişte sağlık çalışanlarının konaklama ihtiyacını karşılayan Sağlık Müdürlüğü’ne ait misafirhane de deprem nedeniyle yıkıldı. Böylece sağlık çalışanları için var olan sınırlı imkan da tamamen ortadan kalktı.

İL DIŞINDAN GELEN SAĞLIKÇI NE YAPACAK?

Elazığ’a geçici görev, eğitim, tayin veya çeşitli nedenlerle gelen sağlık çalışanları konaklama konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sağlık-Sen Elazığ Şube Başkanı Selçuk Kılıç, yaşanan sorunun artık görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştığını belirterek, sağlık çalışanlarının misafirlerinin dahi konaklama konusunda mağduriyet yaşadığını söyledi.

Kılıç, mevcut durumda diğer kamu kurumlarının misafirhanelerinden destek alınmaya çalışıldığını ancak bunun da kalıcı ve sağlıklı bir çözüm olmadığını ifade etti.

“DİĞER KURUMLARIN MİSAFİRHANELERİNİ KULLANIYORUZ”

Günışığı Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulunan Kılıç, Elazığ’ın sağlık çalışanları açısından önemli bir eksikliğe sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Elazığ’da mutlaka Sağlık Evi olmalı. Daha önce Sağlık Müdürlüğümüze ait misafirhane şeklinde bir binamız vardı. Onunla idare ediliyordu ancak depremden dolayı o bina yıkıldı. Şu anda misafirhanemiz yok. Bütün kurumların misafirhanesi olduğu halde bizim misafirhanemiz yok” dedi.

İl dışından gelen sağlık çalışanlarının ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti: “Herhangi bir misafirimiz geldiği zaman diğer kurumlarla irtibata geçip onların misafirhanelerini kullanıyoruz. Bu da ister istemez insanları mağdur duruma sokuyor.”

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI!

Sağlık çalışanlarının konaklama sorununun çözülmesi için Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklara çağrıda bulunan Kılıç, Elazığ’da Sağlık Evi yapılmasının artık bir ihtiyaç değil, zorunluluk haline geldiğini söyleyerek; “bu konuda Sağlık Bakanlığımıza ve diğer bakanlıkların Elazığ’da Sağlık Evi yapılması konusunu gündemlerine almalarını istiyoruz. Bu olması gereken bir konu” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE ÇALIŞMA BAŞLADI

Sağlık çalışanlarının konaklama ihtiyacının karşılanması amacıyla Türkiye genelinde yeni bir model üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kılıç, özellikle Ankara ve İstanbul’da önemli adımlar atıldığını açıkladı.

Sağlık-Sen tarafından Ankara’da iki otelin mülkiyetiyle birlikte satın alınarak Sağlık Evi konseptine dönüştürüldüğünü, İstanbul Taksim’de de bir otelin satın alındığını belirten Kılıç, bu tesislerin özellikle hastanelerin yoğun olduğu bölgelerde sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmasının hedeflendiğini ifade etti.

“ELAZIĞ’A SIRA GELİR Mİ, BİLMİYORUZ”

Sağlık Evi projesinin farklı illerde de aşamalı olarak yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini aktaran Kılıç, Elazığ’ın da bu kapsamda değerlendirilmesini istediklerini söyledi.

Kılıç, “Sendika olarak biz Sağlık Evi çalışmasını Ankara’da başlattık. Ankara’da iki oteli mülkiyetiyle aldık. Genel olarak hastane bölgesinde olmasından dolayı oralarda bu çalışmayı başlattık. İstanbul Taksim’de bir otel aldık. Bunlar Sağlık-Sen’in kendi mülkiyeti. Bu tür çalışmalar peyderpey illerde yürütülüyor. Elazığ’da ne yapabiliriz, Elazığ’a sıra gelir mi, biz bunu görür müyüz? Bunu bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ GÖZLER BAKANLIKTA!

Elazığ’da sağlık çalışanlarının konaklama sorununun çözümü için gözler şimdi Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlara çevrildi.

Her gün binlerce vatandaşın sağlığı için görev yapan sağlık çalışanlarının, görev yaptıkları kentte başlarını sokabilecekleri kurumsal bir konaklama merkezinden mahrum kalması dikkat çekerken, “Öğretmenevi, Polisevi, Orduevi varsa sağlıkçının da Sağlık Evi olmalı” çağrısı kent gündemindeki yerini koruyor.

Deprem sonrası yıkılan sağlık müdürlüğü misafirhanesinin yerine yeni bir tesis yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu.

Elazığ’ın sağlık çalışanları şimdi tek bir sorunun yanıtını bekliyor: Sağlık Evi için Elazığ’a ne zaman sıra gelecek?

Haber: Özlem Özçelik