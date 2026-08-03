KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kayseri’de gazilere vefa ziyareti - Son Dakika
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KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kayseri’de gazilere vefa ziyareti

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kayseri’de gazilere vefa ziyareti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri ziyareti kapsamında gazilerle bir araya gelerek anlamlı bir buluşmaya imza attı. Türkiye Harp Malulleri Derneği Kayseri Şubesini ziyaret eden Tatar, Kıbrıs gazileriyle uzun süre sohbet ederek onların talep ve beklentilerini dinledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri ziyareti kapsamında gazilerle bir araya gelerek anlamlı bir buluşmaya imza attı. Türkiye Harp Malulleri Derneği Kayseri Şubesini ziyaret eden Tatar, Kıbrıs gazileriyle uzun süre sohbet ederek onların talep ve beklentilerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, Türkiye Harp Malulleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Kasım Tutkun ile dernek üyeleri karşıladı. Ziyarette ayrıca Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da hazır bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Ersin Tatar, gerek başbakanlığı döneminde gerekse KKTC 5. Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı süre boyunca Kıbrıs gazileriyle her zaman yakın ilişki içerisinde olduğunu belirterek, Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerde imkân buldukça gazilerle bir araya gelmeye özen gösterdiğini ifade etti.

Tatar, “Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özgür ve güven içerisinde yaşamını sürdürebiliyorsa bunda en büyük pay, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimizin ve gazilerimizin fedakârlığıdır. Kıbrıs Türk halkı olarak sizlere karşı daima minnet ve şükran duyguları taşıyoruz. Sizlerin mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Sizler yalnızca Türkiye’nin değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de kahramanlarısınız.” dedi.

Gazilerle tek tek ilgilenen ve uzun süre sohbet eden Ersin Tatar, onların hatıralarını dinleyerek taleplerini not aldı.

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kayseri’de gazilere vefa ziyareti

GAZİLERİN EN BÜYÜK ARZUSU KIBRIS'A YENİDEN GİTMEK

Ziyarette dile getirilen en önemli talep, Kıbrıs gazilerinin eşleriyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edebilmesi oldu. Gaziler, yıllar önce uğruna mücadele ettikleri toprakları bir kez daha görmek, şehitlikleri ziyaret etmek ve Kıbrıs Türk halkıyla yeniden buluşmak istediklerini ifade etti.

Bu talep üzerine Ersin Tatar, önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek gazilerin talebini iletti. Gazilerin eşleriyle birlikte Kuzey Kıbrıs’a götürülmesi konusunda destek isteyen Tatar, bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesi için katkı talebinde bulundu.

KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kayseri’de gazilere vefa ziyareti

Hulusi Akar’ın da talebe olumlu yaklaştığı ve gerekli desteğin sağlanması konusunda yardımcı olacağını ifade etmesi, salonda bulunan gaziler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kasım Tutkun: “Cumhurbaşkanımız bizlere büyük moral verdi”

Türkiye Harp Malulleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Kasım Tutkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Tutkun, “Sayın Cumhurbaşkanımızın derneğimizi ziyaret ederek gazilerimizle yakından ilgilenmesi, her biriyle tek tek sohbet etmesi ve taleplerimizi dinlemesi bizler için büyük bir mutluluk olmuştur. Gazilerimizin en önemli arzusu olan eşlerimizle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edebilmemiz konusunda Sayın Hulusi Akar ile görüşerek destek istemesi, bizleri son derece duygulandırmıştır. Kendilerine gazilerimiz adına teşekkür ediyoruz.” dedi.

Tutkun, ilerleyen yaşlarına rağmen Kıbrıs’ı yeniden görmek isteyen gazilerin bu hayalinin gerçekleşmesinin kendileri için büyük bir anlam taşıyacağını belirterek, bu konuda destek veren herkese şimdiden teşekkür ettiklerini ifade etti.

Ziyaret boyunca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazilerle hatıra fotoğrafları çektirerek onların anılarını dinledi. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen buluşma, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi. Cumhurbaşkanı Tatar’ın gazilere gösterdiği yakın ilgi, taleplerini anında ilgili makamlara iletmesi ve Kıbrıs gazilerine verdiği değer, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Gündem KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kayseri’de gazilere vefa ziyareti - Son Dakika

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